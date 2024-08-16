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罷樑成立 謝國樑回應了「罷免已淪重選工具 盼我是最後一個」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑下午在市議會回應會配合，但不解為何是周日投票，他並說罷免已經被拿來做為重選的工具，此風不可長。記者游明煌／攝影
謝國樑下午在市議會回應會配合，但不解為何是周日投票，他並說罷免已經被拿來做為重選的工具，此風不可長。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑罷免案，中選會今天召開委員會議審定連署人名冊查對結果及相關選務時程，會中通過罷免案成案，並決定在10月13日舉行罷免投票。謝國樑下午在市議會回應會配合，但不解為何是周日投票，他並說罷免已經被拿來做為重選的工具，此風不可長，希望台灣不要有這樣惡質的罷免風潮，他是最後一個罷免案。

謝國樑今天下午到基隆市議會出席市政考察後檢討議程，得知中選會結果後，他表示，以前投票都是在周六，不知為何這次決定是在13日周日，如果確定是10月13日，他們也會配合。

被問到不是在生日10月5日當天投票，心情會不會鬆一口氣？謝國樑露出笑容說，他還是要好好地準備，打好這場選戰，但一有空就會多陪陪家人太太、女兒及媽媽。

謝國樑說，這場選舉是要告訴更多的民眾，需要出來投不同意罷免的這個選項，而不是支持謝國樑在家不投票，只要宣導能夠到位，讓大家都了解選票的選項的話，依目前的民意依歸，他是會勝選的。

謝國樑並指出，罷免案已經很明顯，不管從現在還是到明年，已經被拿來做為重選的工具，此風不可長，他也希望台灣不要有這樣惡質的罷免風潮，希望他是最後一個罷免案。

謝國樑下午在市議會回應會配合，但不解為何是周日投票，他並說罷免已經被拿來做為重選的工具，此風不可長。記者游明煌／攝影
謝國樑下午在市議會回應會配合，但不解為何是周日投票，他並說罷免已經被拿來做為重選的工具，此風不可長。記者游明煌／攝影

基隆 罷免 謝國樑

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