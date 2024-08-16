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罷樑成案 國民黨籲基隆市民出面阻止「惡罷」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
中選會宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，國民黨呼籲，基隆市民「挺善良、反罷免」，支持謝國樑就請務必出來投「不同意票」，一同守護基隆未來。記者黃義書／攝影
中選會宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，國民黨呼籲，基隆市民「挺善良、反罷免」，支持謝國樑就請務必出來投「不同意票」，一同守護基隆未來。記者黃義書／攝影

中選會宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，國民黨今日表示，民進黨「不演了」積極介入、推動罷免案，中選會應有的中立性在過程中更是廣遭質疑，不但傷害台灣民主，更形同霸凌基隆市民，國民黨深表遺憾，並呼籲基隆市民「挺善良、反罷免」，支持謝國樑就請務必出來投「不同意票」，一同守護基隆未來。

國民黨表示，謝國樑上任後努力打拚市政，依法守護基隆市民的財產不被財團侵佔，東岸商場相關訴訟市府迄今已三連勝，可見基隆市府的作法正確，也顯示相關團體發起罷免的政治動作毫無正當性，相信大多數市民不會認同罷免。

國民黨指出，民進黨從頭到尾積極參與基隆罷免案，不僅與公民團體合作推動。賴清德總統、民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇更多次到基隆，「罷免國家隊」公然介入施壓，如今如此惡質的罷免成案，形同對台灣民主的再次傷害，令人遺憾。

國民黨強調，這次基隆市長罷免案關係重大，民進黨策劃明年發動大罷免潮，想藉由罷免在野立委取得國會多數，讓綠營執政更能為所欲為，呼籲基隆市民出來投下不同意票，一同守住台灣頭，遏止惡意罷免歪風。

基隆 罷免 謝國樑

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