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黃珊珊下周與端木正對質？民眾黨中評會邀請 黃：我一定到

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民眾黨中評會今決議，下周邀請時任競選總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗、承辦會計師、黨員端木正到場說明，後再進行議處。黃珊珊表示，「如果邀請的話，我一定會到」。記者王千豪／攝影
民眾黨中評會今決議，下周邀請時任競選總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗、承辦會計師、黨員端木正到場說明，後再進行議處。黃珊珊表示，「如果邀請的話，我一定會到」。記者王千豪／攝影

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金登載不實風暴，民眾黨中評會今決議，下周邀請時任競選總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗、承辦會計師、黨員端木正到場說明，後再進行議處。黃珊珊表示，「如果邀請的話，我一定會到」。

針對中評會今日決議，黃珊珊在立法院受訪表示，「我剛剛接到通知了，所以如果邀請的話，我一定會到。」至於是否主動請辭立委，黃珊珊說，尊重中評會決議，對一個政黨來說，不是個人問題，而是整件事情還是需要被釐清，還需讓責任歸屬更清楚，而不是只是用這樣的方式，然後保全自己而已。

黃珊珊指出，在參選初期，他們是一個篳路藍縷的團隊，一開始人力非常少，去過台玻大樓的就會知道，他們只有幾個位置，所以當時分工很精簡，但選務很繁雜，財務更加繁雜，整個團隊在工作上面，他們非常認真跟努力的分工，各司其職、相互尊重，也互相信任。

黃珊珊說，這一次避不開所謂的外部風險，整個過程，他們沒有把事情做好，所以他們本來就應該要負責任。而民眾黨會負責任的把所有相關資料做完整的比對之後，再一一的跟社會大眾說明。現在相關資料都已經送到檢調單位，他們會在有限的範圍內，儘速把相關的問題一一釐清，「還原真相這是最重要的。」

黃珊珊強調，民眾黨發生這麼大的事，中評會本來就會啟動調查，他們會虛心接受，也會尊重中評會的決議，所以會按照程序去中評會說明，希望讓大家知道民眾黨在整個選舉過程中，非常盡心盡力，但的確是人力不足，沒有把事情做好，也希望大家能夠體諒。

至於民眾黨前立委蔡壁如多次開砲，要黃珊珊負全責。黃珊珊說，每個黨內都會有不同的意見，這是很正常的事情，尊重大家的意見，這是一個多元的政黨，但現在要釐清的是責任，而不是單純的個人的問題。

民眾黨 財務 黃珊珊

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