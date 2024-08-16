罷免謝國樑成案！中選會決議10/13舉行投票
基隆市長謝國樑罷免案，中選會今天召開委員會議審定連署人名冊查對結果及相關選務安排。會中通過罷免案成案，也決定在10月13日舉行罷免投票。
中選會表示，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數30萬7913人，法定連署人人數應為3萬792人以上。該罷免案提出之連署人人數4萬3137人，經查對後符合規定人數3萬6909 人，不符合規定人數6228人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。
中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：
(一)113年8月16日 罷免案成立之宣告
(二)113年8月29日前 被罷免人提出答辯書
(三)113年9月3日前 發布罷免公告
(四)113年9月23日 投票人名冊編造完成
(五)113年10月3日至10月12日 辦理公辦電視罷免
說明會
(六)113年10月9日前 公告罷免投票人人數
(七)113年10月13日 投票、開票
(八)113年10月18日前 審定罷免投票結果
(九)113年10月18日 公告罷免投票結果
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