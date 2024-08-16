賴總統讚奧運代表團：不管有沒有得獎都是國家英雄

「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄，榮耀同行」活動今天登場，賴清德總統今下午在總統府接見巴黎奧運代表團。賴總統表示，不管有沒有得獎，每位選手都是台灣之光、國家英雄。賴並讚賞林郁婷，這一次贏得國人尊敬跟讚賞，不只是拳擊舞台的表現，而是拳擊舞台下展現的高度、風度，不畏任何攻擊，秉持運動家精神，大家都以她為榮。

賴總統表示，首先要感謝選手，經過千辛萬苦訓練，才有辦法站上奧運殿堂，不管有沒有得獎，每個都是台灣之光、國家英雄；此外，他並感謝奧運團隊，教練、醫療 行政團隊，以及9位裁判，站上奧運殿堂也很不容易，若非專業，也無法贏得這樣的殊榮。

賴總統感謝李洋、王齊麟為國爭光，並透露，他剛剛有請教王齊麟，他雖然是外行，但感覺上應該穩贏，為何第二局輸了，王和他說，「近鄉情怯。」

賴清德並感謝林郁婷，這一次贏得國人尊敬跟讚賞，不只是拳擊舞台的表現，而是拳擊舞台下展現的高度、風度，不畏任何攻擊，秉持運動家精神，令人欽佩。他提及，林在最後跟教練在拳擊舞台上，跪下、擊拳、揹著教練繞一圈，看了非常感動，且頒獎的時候還幫對手整理衣服，實在是太過「甘心」了，讓人很感動。

賴清德也代表國人感謝郭婞淳、唐嘉鴻、李孟遠、吳詩儀、陳念琴，為我國奪得五面銅牌，每個人的表現都非常傑出。他說，在成績最後出來之前，他一直認為都是金牌，這次沒有的話，2028年繼續努力。

賴清德也分別感謝在巴黎奧運最後一舞的選手，莊智淵、李洋、戴資穎、謝淑薇，展現屹立不搖的精神，非常令人欽佩，期盼未來能為國家體育發展貢獻心力；第一次參賽的選手則有吳少璿、賴冠傑、甘家葳、孫振，代表國家體育生生不息，一棒接一棒，一代傳承一代，對國家未來充滿希望。

賴清德表示，行政院長卓榮泰昨公布將推動體育暨運動發展部，希望選手、教練提供寶貴意見，滿足運動界的需求。他認為要推廣全民運動，讓全民都有運動習慣，包括在家庭、社區、學校、俱樂部，讓台灣成為運動強國；政府則要幫助年輕人在體育場域追求夢想，能圓夢的話，奧運成績就會愈來愈好。