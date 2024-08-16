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民調／參加奧運4成國人喜歡「台灣」 不到一成挺「中華台北」
台灣民意基金會今天發布最新民調，對於參與國際活動最好用什麼名稱，結果發現39.9%「台灣」，22.8%「中華民國」，喜歡「中華台北」稱呼者甚至排不進前三。至於奧運期間，有民眾在會場舉台灣字樣旗幟跟標語，卻被奧會工作人員及中國觀眾粗暴搶走，高達七成四國人對此憤憤不平，且此不滿情緒不分黨派，跨越藍綠白。
民調提問，「一般說來，您覺得我國參與國際性組織、會議或活動，最好是用什麼名稱？台灣、中華民國、中華民國台灣、中華台北，或其他？」調查結果發現，39.9%「台灣」，22.8%「中華民國」，20%「中華民國台灣」，8.8%「中華台北」，7.2%沒意見，1.4%不知道、拒答。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了兩個訊息，第一，如果能有選擇，台灣人喜歡用「中華台北」的人只有 8.8%，不到一成，少之又少；第二，台灣人目前對台灣最好用什麼名稱參與國際性組織、會議或活動，看法非常分歧，完全沒有共識，這絕非好現象，箇中原因為何？值得推敲。
該份民調訪問期間是8月12到14日，共3天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
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