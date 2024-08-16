鍘黃珊珊下周才分曉 謝立功：上台不易下台更需優雅

民眾黨主席柯文哲陷競選帳目不明風波，時任競選總幹事的立委黃珊珊被指為首要負責對象，民眾黨今召開中評會，不過未有結論，下週邀請包含黃在內的當事人說明。民眾黨前秘書長謝立功表示，「有時上台不容易，下台身影更需要優雅，黃珊珊若能主動承擔做些表態，譬如辭去（立委），那不是做得更漂亮嗎？」

民眾黨中評會今開評議會議，依「中央評議委員會違紀調查執行辦法」第6條啟動調查程序，7位委員全員出席開會釐清事實、了解過程。中評委經充分討論後，按第7條規定將請當事人出席陳述說明，決議將於下週邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明，後再進行議處。

謝立功說，這事情滿奇怪，像這種重大事件，照理說應邀請當事人出席，不曉得是邀請而未出席，還是沒有邀請？這是社會矚目案件，雖然看似為民眾黨內事情，但此事的決策具備高度公共利益，應要請當事人說明，他聽說是「當事人不願意出席」。若當事人不願意出席，那就更不對了。

謝立功提到，同時也會給外界歹戲拖棚的感覺，不管是屬於哪種情形，人家都在看民眾黨行政效率，他知道在「民眾黨紀律評議裁決準則」裡都有相關規範，的確應叫當事人出席。根據該準則第44條，「當事人經通知後未為書面或到場陳述，中央評議委員會得逕以所得資料審議裁決或逕行缺席裁決」。換言之，若有通知，應書面說明理由或到場陳述，這部分問題不曉得出在哪裡。當事人若覺得有冤枉，應把資料準備好，讓此事很快有個結果。

謝立功指出，這不只是回應民眾黨內部黨員心聲，這也是回應全台灣共同的議題。此事是民眾黨危機，但處理得好也是民眾黨的轉機。清廉是所有從政人員的基本條件，即便有專業、有能力，走偏對社會大眾的危害更嚴重，民眾黨應藉此機會展現應有態度，「不能因為少數人破壞，影響民眾黨的形象」。

謝立功表示，黨內有很多人用前立委蔡壁如個人的論文案當對比，蔡當時為了黨的形象，毅然辭去立委。有時上台不容易，下台身影更需要優雅，如果已經發生這麼重大的事情，黃珊珊基於總幹事的角色，若能主動承擔，甚至不需要等到下週開會，黃能夠主動做些表態，譬如辭去（立委），那不是做得更漂亮嗎？