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白要試委被提名人填問卷 綠：若有心應支持開臨時會

中央社／ 台北16日電

民眾黨立法院黨團要求考試委員被提名人填問卷，但反對召開臨時會行使NCC及考試院人事同意權。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，用審查人事同意權的實質影響力，暗示考試委員被提名人要做出符合立委期待的回答，非常不適當，若有心應支持盡速召開臨時會。

第13屆考試委員任期8月底屆滿，民眾黨立院黨團8月1日發函，要求考試院正副院長及委員被提名人填答問卷，總統府昨天回應，應待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答覆。民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團依法審查，總統府目無法紀。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，她表示，民眾黨在朝野協商發言反對召開臨時會，「為什麼另外啟動被提名人審查作業？」非常難以理解。黃國昌果然是黃一半，講話講一半，條文也只讀一半。

吳思瑤指出，黃國昌說立法院職權行使法第29條之1第2項沒有被憲法法庭暫時處分，所以可以對考試委員被提名人提問，但是黃國昌沒說的是，被憲法法庭暫時處分凍結的第30之1條，規範被提名人回答問題是不是要具結，沒有具結後面可能會有處罰問題，法律條文是連貫的，不能說單一條文單一項沒有被暫時處分就可以執行。

吳思瑤表示，民眾黨要考試委員被提名人填問卷，要求回答「新修正的立法院職權行使法，是否違憲？」企圖用立委審查人事同意權的實質影響力，暗示考試委員被提名人要做出符合立委期待的回答，給予被提名人不必要的政治壓力，甚至是影響憲法法庭對違憲條文的裁定，這樣的問法非常不適當。

吳思瑤說，如果民眾黨有心行使人事同意權，應支持趕快召開臨時會，把審查期程訂清楚。

吳思瑤 民眾黨 立法院職權行使法

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