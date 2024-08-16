黃珊珊、李文宗、端木正開除黨籍? 民眾黨中評會下周再定論

民眾黨主席柯文哲政治獻金作假帳疑雲，民眾黨今召開中評會討論時任競選總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗、承辦會計師、黨員端木正懲處。會議經過2個多小時的討論，並沒有做出結論，仍待下週邀請當事人到場說明，後再進行議處。

對於今天中評會要討論黃珊珊、李文宗、端木正懲處案，三人均未到場。不過，黃珊珊在會前發臉書表示，除了致歉深省，積極配合調查，還原事實，發現真相，是必須為社會大眾持續努力的事情，希望藉由司法釐清責任，求真相早日大白，毋枉毋縱，一目了然。

經過2個多小時的討論，並沒有做出結論。民眾黨中評會主委李偉華表示，中評會依「中央評議委員會違紀調查執行辦法」第六條啟動調查程序，七位委員全員出席開會釐清事實、了解過程；因此，將請當事人出席陳述說明，故今日決議將於下週邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明，後再進行議處。