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京華城案柯文哲喊快傳訊 許淑華：推給這兩人

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市議員許淑華指出，京華城案柯文哲原則上就是切割，先推給是議員的陳情，而且收錢的是彭振聲的事情。記者余承翰／攝影
民進黨北市議員許淑華指出，京華城案柯文哲原則上就是切割，先推給是議員的陳情，而且收錢的是彭振聲的事情。記者余承翰／攝影

民眾黨主席柯文哲今天針對京華城案受訪稱，無法理解台北市前副市長彭振聲被限制出境，如果要檢調傳訊他就傳訊，趕快把事情釐清。對此，民進黨台北市議員許淑華說，柯文哲原則上就是切割，先推給是議員的陳情，而且收錢的是彭振聲的事情。

許淑華表示，她看過所有卷宗，打從109年3月10日議員便當會提到12萬平方公尺的樓地板面積等，在這之後就將京華城的陳情書交辦下去，所有的都委會紀錄則是由彭振聲處理，柯文哲就能將整起事件丟給這兩個人。

許淑華說，柯文哲頂多說是和議員關係不錯，積極處理問題，但是沒有收錢。

許淑華說，現在就要看彭振聲會不會轉成汙點證人，「現在看起來柯文哲沒有否認圖利，但是一定會說沒有收錢，因為收錢的是彭振聲。」

許淑華也說，現在就要看彭振聲會不會轉成汙點證人，「現在看起來柯文哲沒有否認圖利，但是一定會說沒有收錢，因為收錢的是彭振聲。」

彭振聲 柯文哲 許淑華

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