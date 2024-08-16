政院點名盧秀燕最反中電北送 廖偉翔：升高區域對立掩護施政不力

行政院發言人陳世凱昨坦言北部電力不足，指「南電北送」或「中電北送」是現在的事實，並點名台中市長盧秀燕最大聲反對「中電北送」。國民黨立委廖偉翔表示，行政院是在升高區域對立，用戰中北、戰南北的方式掩護自己的能源政策不力。

廖偉翔表示，台電宣布桃園以北的數據中心不核准供電，甚至拿盧秀燕市長反對中電北送的發言背書，第一是在升高區域對立，用戰中北、戰南北的方式掩護自己的能源政策不力；第二就是承認過去中央對台中的照顧確實不足，如今才會認同中電不北送的說法。

廖偉翔說，既然如今的行政院規劃中電不北送，那就請中央給台中更多資源，推動水湳與台中科學園區的發展，不只可以解決中電北送的耗損，更可以讓台中大力建設，平衡區域發展。他也呼籲國內外各大廠商，台中的科學園區目前都有很好的條件足以設立資料中心，若有相關需求，也請多考慮設立於大台中地區。

國民黨文傳會主委李彥秀批評，負責台灣整體電力規劃與輸配的是中央還是地方政府？死抱反核意識形態，不願務實與即時檢討法規延役核電廠的是民進黨還是在野黨？北部明明有核二可以發電，卻罔顧產業與民生用電需求，將機組除役。

李彥秀感嘆，民進黨能源政策的根本問題，還是把能源問題當成政治問題。過去8年，台灣錯失了能源改革與強化電網的黃金時刻，面對次世代AI產業的爆發，台灣卻可能因為供電不足錯失了時代的潮流。