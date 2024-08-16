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總統府公布駐日代表 考試院前副院長李逸洋出任

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統府公布，由考試院前副院長李逸洋出任駐日代表。圖／聯合報資料照片
總統府公布，由考試院前副院長李逸洋出任駐日代表。圖／聯合報資料照片

總統府今天正式發布命令，任命考試院前副院長李逸洋為新任駐日大使（代表），接替日前卸任的謝長廷

賴清德總統520上任後，7月間傳出內定將由李逸洋接替謝長廷擔任駐日代表，不過總統府直到今天才正式發布命令。

李逸洋曾在於1980年代與前總統陳水扁、前立委黃天福因「蓬萊島雜誌案」，遭判八個月徒刑。出獄後先後擔任民進黨文宣部主任、台北市議員，陳水扁政府時出任人事行政局長、內政部長；2016年蔡英文前總統上任後，李逸洋復出政壇先後擔任保訓會主委、考試院副院長、總統府資政。

謝長廷從2016年起擔任駐日代表，任期達8年，日前卸任。外界解讀，李逸洋出任駐日代表，一定是獲得賴清德總統信任，又是日方可接受的人選。

外交部表示，李逸洋於國立台灣大學政治學研究所取得碩士學位，曾任台北市議員、行政院人事行政局局長、內政部部長、公務人員保障暨培訓委員會主任委員、考試院副院長及總統府資政等職。

外交部表示，李逸洋長期貢獻公職，資歷完整豐富，未來在李逸洋的帶領下，相信將在台日友好的基礎上更加提升雙邊交流合作，全面深化台日關係。

李逸洋 總統府 謝長廷

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