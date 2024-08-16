中國施壓帛琉與台斷交 林佳龍：應多去觀光幫拚經濟

帛琉總統惠恕仁指控中國拿觀光當武器，施壓帛琉與台灣斷交。外交部長林佳龍今天表示，感謝惠恕仁無懼威脅利誘，堅持帛琉作為一個民主國家的主體性，也珍惜跟台灣的友誼；他呼籲民眾多去友邦觀光幫帛琉拚經濟，「一個美麗的帛琉值得台灣人一去再去。」

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前於紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）正式訪問期間表示，中國已告知帛琉，「天空才是極限，我們可以提供你們所需的一切」，他指控中國「拿觀光作為武器」，試圖讓帛琉與台灣斷交。

林佳龍今天上午出席台灣國際旅展受訪表示，觀光是令人愉悅的事，用觀光做武器也許可以一時影響對方，但長期來講並無助彼此關係。

林佳龍感謝惠恕仁無懼威脅利誘，堅持帛琉作為一個民主國家的主體性，也珍惜跟台灣的友誼，「作為外交部長，我想呼籲大家多去我們的友邦觀光，幫帛琉拚經濟，一個美麗的帛琉值得台灣人一去再去。」

此外，媒體詢問，日媒分析被視為日本下任首相熱門人選的自民黨前幹事長石破茂日前訪台，是以「台灣有事」為聚焦，詢問林佳龍的看法以及兩人會談時有無談到相關議題。

林佳龍表示，有進行相當廣泛的交流，當然包括區域安全、經貿合作，甚至包括文化、農業與觀光，所謂「台灣有事，就是日本有事，就是日美安保有事」，這個是日本前首相安倍晉三提出，事實上目前日本的印太戰略也是朝這個方向在落實中。

林佳龍進一步指出，中國的崛起以及怎麼跟世界和平相處，這是一個重大的挑戰，理念相近國家結合起來妥善因應，希望維持台海跟區域的和平穩定、安全跟繁榮的發展。