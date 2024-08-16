柯文哲假帳案延燒 顏若芳爆130筆「幽靈計程車費」

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金、假帳案風暴中，台北市議員顏若芳今日再爆柯文哲申報資料中，有130筆的計程車車號，未列於交通部監理服務網的「有效計程車」名單中，質疑柯恐用大量假計程車車號謊報支出。

顏若芳表示，柯文哲競選總統的經費支出申報中的「計程車車資」均有羅列每輛計程車的車號，但經她的團隊以逐筆車號輸入至交通部公路局監理服務網的「有效計程車查詢」確認後，竟發現計有至少130筆問題重重，其中68輛「不屬於計程車」、29輛「無此車牌」，其餘33輛則是在交易日期前就已經報廢、繳銷或撤銷。

顏若芳說，她的團隊進一步致電公路局及北市府公運處查證，證實公路局「有效計程車查詢」不僅有一般計程車的資料，連多元計程車車牌號資料也可以查，代表柯文哲帳上的這至少130筆有問題的計程車車資，恐是「幽靈計程車費」

顏若芳說，根據公路法，經營計程車業本來就要依法申請，而沒有或非屬白底紅字的計程車牌，或是已經報廢、繳銷的計程車，本來就是非法的，她強調，這整件事詭異的地方其實是，柯文哲到底怎麼拿到這些違法以及造假計程車牌的？

顏若芳認為，柯文哲和民眾黨在整齣經費疑雲爆發後，就把鍋甩給端木正會計師，難道現在又要推說會計師偽造計程車牌號？實在不要笑死人，這根本不是「誤報」，這就是「假報」

顏若芳說，柯文哲用人不察，從大筆經費到小筆經費都有問題，讓大家變成名偵探柯南來一筆一筆追，如今的計程車牌號造假，柯文哲更有可能觸犯刑法的使公務人員登載不實罪，若以非法途徑取得大量車牌，更有可能觸犯個資法。