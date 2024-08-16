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柯文哲台南場造勢花475萬？前主委爆料：廠商便當收回自己訂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民眾黨總統大選前在台南市尊王路舉辦造勢大會，爆出竟然花費高達475萬元，民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦驚訝說「大家都以為黨中央沒錢」。記者吳淑玲／翻攝
民眾黨總統大選前在台南市尊王路舉辦造勢大會，爆出竟然花費高達475萬元，民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦驚訝說「大家都以為黨中央沒錢」。記者吳淑玲／翻攝

民眾黨陷入政治獻金爭議，對於選前在台南尊王路舉辦造勢大會，爆出這場造勢大會有一筆475萬元、名目為「場地費」的支出，民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦表示，她非常訝異，竟然花這麼多錢，今天爆出更多細節，當天原本說好由地方黨部代訂便當，都已和便當店訂好，結果半夜臨時通知「廠商要自己訂」，喊話承辦民眾黨台南造勢的時樂、尼奧公司負責人戴利玲「公布當天所有的開支明細」以昭公信。

蔡宛秦表示，台南場地是他向南市府申請的，根本不用錢。且事前常中央開會討論全台灣的造勢活動，黨中央有透過廠商的代表來跟他做活動的對接，敲時間和敲地點，當時中央開會在視訊會議上都說，鼓勵地方黨部盡量找場地辦造勢活動，地方黨部不用擔心金流問題，中央黨部會全部支應，但不久就收到中央指定要希望台南12月16日活動要去募款，去買當天供應給民眾或支持者的礦泉水，非常不可思議，「中央全額支付變成地方要想辦法小額募款，支付不管是餐飲或飲用水，是非常不合理的」。

蔡宛秦說，媒體公布台南造勢場花費475萬元，他很驚訝，也可以理解支持者很緊張，外界不明事理的民眾也有抨擊的聲音，但心寒的是不管是小草或激進的黨員，私訊給他或到相關網路平台留言，指責他「為何扛不住壓力」，「應該要幫中央背起這個鍋」。

蔡宛秦強調，在這場活動只是輔助中央辦活動，無權過問經費，甚至是媒體報出來475萬才知道有這筆錢，平白無故要她來承擔中央所犯的錯，這是不可理喻的，小草都是愛護黨心切，但要更理性看待及探討，像主席說的「問題只有被提出來才有辦法一步一步的解決問題」。

蔡宛秦說，該場造勢是由黨中央主辦，當時地方黨部申請的路權、執行費都是0元，舞台、音響、椅子等設備的費用全由中央黨部指派的廠商負責，大家都認為黨中央沒有錢，地方黨部還去募了5千瓶礦泉水，還有小草和支持者，盡自己的力捐物資，甚至還有便當店捐30個便當，結果竟然花了475萬元，「台南場造勢是六都最簡陋的」，連舞台後方都沒有大型輸出看板是鏤空的，可以調當時直播來看，大家都辦過選舉造勢，「這樣的花費根本不合理」。

蔡宛秦對於承辦民眾黨台南造勢的時樂、尼奧公司負責人戴利玲昨天接受媒體訪問的說法，質疑是在為自己脫罪嗎？她說，當天活動要訂的便當原本要地方黨部代訂，結果在15日半夜黨中央臨時通知「廠商要自己訂」，結果當天的便當品質很差很多人根本沒吃就丟掉，還多出好幾十個便當沒人吃，半夜臨時取消是有什麼貓膩嗎？還有戴利玲說因時間很緊急，一張塑膠椅子要租到50元至100元，但為何不讓地方黨部去找便宜的椅子？辦活動不是要「撙節支出，有效利用」嗎？ 呼籲戴利玲公布所有明細以昭公信。

蔡宛秦之前透露，中央私下派人要她對外噤口，她才出面澄清地方根本沒經手這場造勢經費，不想被抹黑，喊話黨中央一線幹部勇於出面扛責任，若找她當代罪羔羊，就剪黨證退黨以證明清白。她最新發文表示，她明白說真話是非常逆耳，但是她要捍衛自己的清白與黨的清譽，為該負責的人勢必要出來面對。

便當 台南 大選 民眾黨

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