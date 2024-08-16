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開公司爭議柯文哲夫妻說法數變 藍委：關鍵是誰實際經營　

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪捲入人頭公司爭議，她近日在臉書自揭用兒子名義開公司，今再秀出存摺指公司資金為兒子所有，反嗆這犯了哪一條法律？至於陳佩琪是否違法，國民黨立委吳宗憲認為，關鍵在於實際經營者是誰，就算違反公務人員服務法也沒有刑責問題。

陳佩琪自9日以來，三度在臉書貼文談論人頭公司爭議，起初稱用別人的名字開設公司，入資十萬元，之後自揭「別人」就是兒子，還在留言補充，開公司都是委由代書公司指點兒子完成的。貼文曝光後，立即引發質疑違法，陳佩琪則在臉書開嗆，「我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑」。

隨著陳佩琪爭議不斷擴大，柯文哲15日首次回應，稱那個不是人頭，這是他們家的事，也不是很奇怪的事，就是「父母太疼愛小孩子」。陳佩琪今則在臉書貼出存摺，並表示兒子已經成年，自己走入銀行開戶，請問這犯了哪一條法律？她還強調，起初戶頭的10萬元是兒子自己的，餘額明細和開戶至今零交易的證明。

曾任檢察官的吳宗憲表示，公務員父母拿兒子的名字去開店，當然要看實際行為人是誰，如果沒有辦法證明父母是實際經營者的話，兒子已經成年的狀況下，並不會因為父母公務員身分而受影響。不過，吳宗憲也說，這還是樣看政風、人事單位怎麼認定。

國民黨立委林思銘表示，如果陳佩琪說利用人頭是開公司，法律上有可能會被認定有意圖，因為公務人員服務法規定不能經營公司，不過就算違法公務人員服務法，也不會有刑責問題，所以後續要看這間公司有無做不法勾當。

林思銘指出，陳佩琪的兒子已經成年，由父母出資讓兒子開公司不會有問題，雖說不會涉及不法，但自己的兒子去開咖啡廳，容易讓外界聯想，所以政治人物應該要盡量避免，或許陳佩琪的想法很單純，想說兒子開公司沒有關係，但這會有社會觀感的問題，也很難對外說明清楚。

柯文哲 父母 陳佩琪

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