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影／罷免案成案在即 謝國樑：用樂觀積極態度面對
基隆市長謝國樑，上午出席交通處在基隆監理舉行的「新北市589路公車延駛到百福社區通車」記者會。謝國樑致詞時表示，589路公車延駛，每天增加八班次，也增加了9個站點，方便民眾來往南港、汐止，也呼籲市民多多坐、才會有。
而中選會下午就「基隆市長謝國樑罷免案」第二階段查對，審定是否通過罷免案。就此謝國樑回應表示，會用正面、樂觀、積極的態度，來面對未來的這場選戰。謝國樑認為，罷免案就是一場選舉，所以要鼓勵民眾出來投票。只需讓更多的民眾了解「罷免選票」的選項，並積極出來投票，他就一定會獲得勝利。
謝國樑進一步指出，因為從民調、街訪，可以感受到基隆的民眾對罷免的厭惡。民眾只是還不了解，如何去表達自己的態度，以為選票只有一個選項。未來對於這場選戰進行宣導，包括中選會、地方選委會及基隆市政府非常重要的工作。
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