陳宗彥被起訴卻未被彈劾 黃國昌：陳菊出來面對

行政院前發言人陳宗彥於任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，昨遭台南地檢署起訴。監察院則被批評面對陳宗彥案事證明確，未予彈劾。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今日喊話，監察院長陳菊以及11位護航陳宗彥的監察委員出來面對。

陳宗彥昨因任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，遭台南地檢署起訴。今年3月，對於陳宗彥案，監察委員調查後提出彈劾案，結果以2票成立、11票不成立，彈劾失敗。

黃國昌說，關於陳宗彥案，民眾黨團昨天正式發出聲明，也正式去函監察院，希望監察院出來面對，不要繼續躲起來，立即啟動第二次彈劾。目前為止，面對這個臭不可聞的貪腐弊案，對於監察院今年竟然以11比2這麼離譜的票數縱放陳宗彥，完全無法接受。

黃國昌喊話，希望陳菊以及當初11位護航陳宗彥的監察委員，必須出來面對，給社會大眾交代。過去監察院面對惹得新潮流大老段宜康不高興的檢察官陳隆翔，一再追殺，一次彈劾沒過又發起二度彈劾，面對同樣是新潮流的陳宗彥，第一次彈劾就以離譜理由縱放，即使調查清楚，有11位監委仍裝聾作啞投反對票，台南地檢署起訴陳宗彥可說是狠狠賞了監察院一巴掌，再度證實監察院除了扮演政治追殺角色外，根本就是廢物院。