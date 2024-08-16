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柯文哲之妻陳佩琪也成媒體焦點 黃國昌幫喊：將心比心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲捲政治獻金帳目不明風波，柯的妻子陳佩琪也被爆用兒子名義開公司，成為媒體焦點。民眾黨立委黃國昌今日為陳佩琪喊話，拜託媒體將心比心，不要過度干擾陳佩琪的生活。

柯文哲、陳佩琪成媒體焦點，昨有媒體畫面顯示，媒體為追訪陳，大批媒體將其圍住。黃國昌說，陳佩琪醫師的個性率直，有時會把自己的情緒跟臉書發文很率直說出來，也要拜託媒體，陳佩琪基本上專業、職業仍是醫師，履行醫師職責，請大家不要過度干擾陳佩琪的生活。

黃國昌表示，昨早她本來一大早跟民眾黨立法院黨團主任陳智菡有工作上的事情要商量，但是忽然接到通知，陳佩琪被媒體追到捷運站附近，根本動彈不得，才趕快拜託陳智菡去幫一下陳佩琪，有時候大家將心比心，看到那樣的畫面讓人難過。

至於今日上午民眾黨召開中評會一事，黃國昌說，相信制度，不要相信個人，民眾黨既然要開中評會，就交由中評會。

民眾黨 陳佩琪 黃國昌

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