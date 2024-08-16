快訊

安比颱風將觸千葉！東京迪士尼提早閉園 羽田、成田機場750航班取消

袋鼠舞錯了嗎？霹靂舞澳洲國手被嘲笑，奧運比賽大論戰

獨／iPhone 15「入手甜甜價」搶優惠！這款便宜7710元 它1個月再降1700元

行政院親子日 卓榮泰逗恐龍不忘宣傳托育政策

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（後排左一）與副院長鄭麗君（後排右二）上午一起出席行政院親子日，介紹特別來賓恐龍給小朋友認識，並牽著小朋友一起看恐龍。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（後排左一）與副院長鄭麗君（後排右二）上午一起出席行政院親子日，介紹特別來賓恐龍給小朋友認識，並牽著小朋友一起看恐龍。記者蘇健忠／攝影

行政院今天舉辦親子日活動，行政院長卓榮泰親自歡迎參加活動的大朋友小朋友，他不忘宣傳一系列托育政策，強調要再增設200班2歲專班。卓榮泰還介紹表演的大型恐龍布偶出場，他還打趣地強調「行政院平常沒有恐龍會出現」。

行政院舉辦113年親子日活動，吸引55組行政院員工家庭194人參加，其中還有14組是三代同堂，大朋友小朋友讓平時嚴肅的行政院大禮堂顯得相當熱鬧。現場並且準備棉花糖、霜淇淋等小朋友喜愛的食品，同時請到「恐龍馬戲團」大型恐龍布偶裝現場演出。

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱等陪下參加參加活動，他笑稱在大禮堂外就能聽到小朋友的笑聲，特別令人感到紓壓。卓榮泰不忘宣傳政府一系列托育政策，強調2歲以下如果上公共化托育班，政府補貼7000元；準公共化托育最高可補貼到1萬3000元，另外，教育部目前已經設有2歲專班1078班「看到現場這麼多人」未來還要增加200班。

卓榮泰說，從出生開始到國高中，政府都有政策陪小朋友一起成長，行政院同仁和他的共同任務就是把政策告訴更多人，讓所有人找到快樂的一半，生下快樂的下一代並陪小朋友健康成長。

卓榮泰還介紹「恐龍馬戲團」出場，當操偶師扮演的大型恐龍從後門現身大禮堂時，立刻引來小朋友的驚呼連連，卓榮泰除了替恐龍戴上紅色蝴蝶領結外，還童心未泯地把手放進恐龍的嘴裡，他還特別向小朋友強調「行政院平常上班沒有恐龍會出現」！

行政院長卓榮泰（左）上午出席行政院親子日，介紹特別來賓恐龍給小朋友認識，還童心未泯將手放在恐龍的嘴巴，讓小朋友驚呼連連。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）上午出席行政院親子日，介紹特別來賓恐龍給小朋友認識，還童心未泯將手放在恐龍的嘴巴，讓小朋友驚呼連連。記者蘇健忠／攝影

恐龍 朋友 行政院

延伸閱讀

行政院親子日 卓榮泰介紹恐龍與小朋友同樂

體育部籌備小組啟動 李洋盼資源提升並強化監管

喊話陳宗彥？卓揆以運動員勉公務員自律、陽光面對檢驗

台中將成立「捷運工程局」 盧秀燕今當面向卓榮泰致謝

相關新聞

盧正被控殺人已伏法24年 監委認有疑慮研議提非常上訴或再審

監察委員王美玉、高涌誠今天表示，已被槍決的死刑犯盧正臨刑喊冤，恐遭受冤屈，監察院調查結果顯示，原確定判決認定詹姓被害人遭...

京華城案彭振聲被限制出境 柯文哲喊奇怪：快傳訊我

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內的京華城案，被控涉嫌圖利財團讓容積率爆增，台北市前副市長彭振聲因涉嫌重大遭限制出境。柯文...

罷免案成案在即 謝國樑批綠將大舉而出：這2情況一定贏

中選會今天將針對基隆市長謝國樑罷免案召開委員會審定，預計下午3點說明是否成案，通過案機率很高，將公布投票日期。謝國樑今天...

陳宗彥被起訴卻未被彈劾 黃國昌：陳菊出來面對

行政院前發言人陳宗彥於任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，昨遭台南地檢署起訴。監察院則被批評面對陳宗彥案事...

柯文哲之妻陳佩琪也成媒體焦點 黃國昌幫喊：將心比心

民眾黨主席柯文哲捲政治獻金帳目不明風波，柯的妻子陳佩琪也被爆用兒子名義開公司，成為媒體焦點。民眾黨立委黃國昌今日為陳佩琪...

行政院親子日 卓榮泰逗恐龍不忘宣傳托育政策

行政院今天舉辦親子日活動，行政院長卓榮泰親自歡迎參加活動的大朋友小朋友，他不忘宣傳一系列托育政策，強調要再增設200班2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。