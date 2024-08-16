行政院親子日 卓榮泰逗恐龍不忘宣傳托育政策

行政院今天舉辦親子日活動，行政院長卓榮泰親自歡迎參加活動的大朋友小朋友，他不忘宣傳一系列托育政策，強調要再增設200班2歲專班。卓榮泰還介紹表演的大型恐龍布偶出場，他還打趣地強調「行政院平常沒有恐龍會出現」。

行政院舉辦113年親子日活動，吸引55組行政院員工家庭194人參加，其中還有14組是三代同堂，大朋友小朋友讓平時嚴肅的行政院大禮堂顯得相當熱鬧。現場並且準備棉花糖、霜淇淋等小朋友喜愛的食品，同時請到「恐龍馬戲團」大型恐龍布偶裝現場演出。

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱等陪下參加參加活動，他笑稱在大禮堂外就能聽到小朋友的笑聲，特別令人感到紓壓。卓榮泰不忘宣傳政府一系列托育政策，強調2歲以下如果上公共化托育班，政府補貼7000元；準公共化托育最高可補貼到1萬3000元，另外，教育部目前已經設有2歲專班1078班「看到現場這麼多人」未來還要增加200班。

卓榮泰說，從出生開始到國高中，政府都有政策陪小朋友一起成長，行政院同仁和他的共同任務就是把政策告訴更多人，讓所有人找到快樂的一半，生下快樂的下一代並陪小朋友健康成長。