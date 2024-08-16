張益贍指取柯文哲代之 黃國昌嗆：輔選到摩鐵去負責沒？

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金帳目不明風波，民眾黨內似乎又掀茶壺風暴。民眾黨前中央委員張益贍稱，民眾黨立委黃國昌恐將「取柯代之」，黃國昌今日駁斥，他跟柯文哲默契非常好，反嗆張，輔選立委竟輔選到摩鐵去，這是對民眾黨的傷害，張應先捫心自問，負起什麼責任。

張益贍以「後柯文哲時代的來臨」為題，在社群網站發文，表示黃珊珊所有案子跟柯文哲綁在一起，剝奪黃珊珊黨權，卻仍然讓她當不分區立委，制衡黃國昌。最有可能「取柯代之」的黃國昌，也被入黨時的一紙合約給綁死。張貼出柯文哲、黃國昌談的合作摘要。

黃國昌表示，他在民眾黨，跟柯文哲彼此之間，默契非常好，互信也足夠，他一再說，任何想要見縫插針、挑撥離間的伎倆，絕對不會成功。至於張益贍，是否為台灣民眾黨前中央委員，他還真不知道，我只知道當初柯文哲交代張好好輔選立委，結果竟然輔選到摩鐵去了，這件事情對台灣民眾黨的傷害，張益贍應該先捫心自問，負起了什麼責任。

針對民眾黨前立委蔡壁如說要立委黃珊珊負起責任，而2024競選總部的總財務長李文宗別像渣男。黃國昌回應，針對此事，他數度說過，此刻每位民眾黨成員，就是誠實面對問題，解決問題，大家共同虛心檢討，釐清事情真相，這是目前最重要工作。