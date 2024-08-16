罷免案成案在即 謝國樑批綠將大舉而出：這2情況一定贏

中選會今天將針對基隆市長謝國樑罷免案召開委員會審定，預計下午3點說明是否成案，通過案機率很高，將公布投票日期。謝國樑今天回應，他會用最正面樂觀、積極的態度來面對選戰，只要能夠讓更多的民眾了解罷免選票的選項，並且積極出來投票，他就一定會獲得勝利。謝還說，民進黨一直都在介入此罷免案，最後會大舉而出。

謝國樑今天拚市政，上午10時參加新北市589路公車延駛到基隆百福社區通車記者會。謝國樑受訪說，他會用最正面樂觀、積極的態度來面對未來這場選戰，就是要鼓勵民眾出來投票，投下大家心目中的那一票，從整個局勢來看，只要他們能夠讓更多的民眾，了解這張罷免選票的選項，並且積極出來投票，他就一定會獲得勝利。

謝國樑表示，原因是因為現在不管是從民調或街訪，都可以了解到民眾對所謂的罷免，尤其是基隆的民眾是厭惡的，坊間可以清楚感受到此氛圍，民眾只是有的不了解如何去表達自己的態度，以為選票只有一個選項，未來對於這場選戰進行宣導，包括中選會、地方選委會及基隆市政府非常重要的工作。

針對傳出中選會已把投票日訂在10月5日謝國樑生日當天投票，媒體詢問市長怎麼看？謝國樑說，他尊重和配合中選會對日期的決定，雖然對他的家人心情上有一點小小的影響，但沒有關係，他會做好安慰及安撫的工作，會在這個日期的基本的選定上，好好打好這場選戰。