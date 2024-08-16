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點名盧秀燕反中電北送 陳世凱：籲地方支持北部電網

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人陳世凱。圖／行政院提供
行政院發言人陳世凱。圖／行政院提供

行政院發言人陳世凱昨天表示，北北基桃電力開發困難，2023年北部供需差距就近200億度，他並點名台中市長盧秀燕反對「中電北送」最大聲，引發政壇議論。陳世凱今天強調，台灣整體電力充足，但是區域電力不均衡，政府會積極與地方溝通開發北台灣電網、電源，也希望地方配合和協助。

台電董事長曾文生提出桃園以北地區不再核定5MW以上資料中心，引發桃園市長張善政質疑中央一方面宣示台灣不缺電，但又以北部供電不足為由限制地方產業發展。陳世凱回應強調北部應該更積極開發電源，否則用電確實長期不足，他更點名盧秀燕是反對「中電北送」喊得最大聲的，經常批評中電北送對中部人不公平。此話一出又引發政壇議論。

陳世凱今天表示，台灣的整體電力充足，不過區域電力卻不均衡，未來政府、台電會更積極努力在北台灣開發電網及電源，請民眾放心。他強調，針對電力區域不均衡，政府會積極和地方溝通，也非常重視北部，希望大家支持電源和電網開發。

陳世楷昨天指出，政府目前規畫協和電廠更新計畫，會讓電源開發更充足，因為協和從燃油改成燃氣的過程，需要有第四天然氣接收站；另外，還有國光二期、長生二期的電力開發，這些都是在北部電源的開發，希望能讓北部有充足用電，希望地方全力支持。他強調，協和電廠攸關480萬人用電權益，對民生或產業需求息息相關，政府會努力推行，也希望地方全力配合和協助。

溝通 陳世凱

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