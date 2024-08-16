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京華城案彭振聲被限制出境 柯文哲喊奇怪：快傳訊我

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台北市前副市長彭振聲因涉嫌重大遭限制出境。柯文哲今天表示，台北市長不會針對個案去下指導棋或干預，無法理解為什麼彭振聲被限制出境。記者蘇健忠／攝影
台北市前副市長彭振聲因涉嫌重大遭限制出境。柯文哲今天表示，台北市長不會針對個案去下指導棋或干預，無法理解為什麼彭振聲被限制出境。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內的京華城案，被控涉嫌圖利財團讓容積率爆增，台北市前副市長彭振聲因涉嫌重大遭限制出境。柯文哲今天表示，台北市長不會針對個案去下指導棋或干預，無法理解為什麼彭振聲被限制出境，這滿奇怪的，如果司法是公平的，要傳訊他就傳訊，趕快把事情釐清。

京華城容積率爆增案，外界點名柯文哲將下一個被約談。柯文哲今天受訪表示，這件事情他事後有去查過，就是有議員陳情，就交由都發局處理，如果都發局想要公展，就依法公開展示一個月，看當地居民有沒有意見，就這樣。

柯文哲說，他有發現蓋了兩個還三個章，剩下的就是都市計畫委員會、都市設計委員會、專案小組去處理，他沒有再去過問；所以彭振聲被限制出境，他也覺得很奇怪，作為大會主持人，要每個委員都同意案子才會過，彭振聲只是會議主持的人，這也沒有什麼。

柯文哲說，如果司法是公平的，要傳訊他就傳訊，趕快把事情釐清，從3月到現在快要半年了，每天看政論節目都覺得奇怪，他好像快要被抓去關了，每天媒體名嘴繪聲繪影，到現在也不曉得查出什麼東西來。

民眾黨前立委蔡壁如質疑京華城公文沒有時任北市府副市長黃珊珊名字。柯文哲表示，這真的誣賴黃珊珊，北市府有好幾個副市長，每個人監管業務不一樣，建築類工程都是彭振聲管的，教育、社會、文化是黃珊珊負責，京華城所有公文，如果真的有黃珊珊的印章才有問題，因為不是黃珊珊監管的業務。

至於是否擔心彭振聲轉汙點證人反咬，柯文哲笑稱，不會啦，一切公開透明，當初離開北市府前，公文99.8％已經是電子公文，最大好處就是查證很容易，不會出現說公文10件少掉1件的情形。

北市府 彭振聲 柯文哲

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