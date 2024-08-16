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京華城案「有蓋兩個還三個章」 游淑慧諷柯文哲故作輕鬆

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
京華城案北市議會專案小組召集人、國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照片
京華城案北市議會專案小組召集人、國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照片

針對京華城案，台北市長柯文哲上午受訪指出「我發現同時有蓋了兩個還三個章」，剩下的就是都委會、都市設計委員會、專案小組他們就去處理，「我就沒有再去過問」。北市議會京華城專案小組召集人游淑慧指出，事實上柯前市長對於此案的介入和關心之深，絕不是這樣輕描淡寫、三言兩語，不需要內行人說外行話、故作輕鬆。

游淑慧說，民國109年2月24日，關於京華城12萬平方公尺樓地板面積之訴訟案，都發局曾上簽呈柯前市長，表達絕不可和解，否則有圖利之爭議，並希望依行政法院判決處理，當時柯文哲曾經核章並要求速審速決，代表他知悉都發局不願同意、且不願和解立場。

游淑慧指出，然而在109年3月，柯卻又收下業者的訴求，並交辦指示都發局要送交都委會辦理。此舉形同兩手策略，一手讓市府都發局繼續和京華城纏訟；一手卻讓都委會開始為京華城研議其他補償解套方式。也引發當時都委會多位委員質疑，為何市政府要讓他們討論正在訴訟中的案子。

此外，游淑慧說，柯前市長針對本案更直接要求都發局和彭前副市長都必須擔任PM專案予以協助。至今柯前市長都沒有說明清楚，他基於什麼樣的理由，認為市府局處和副市長必須為一家財團專案服務辦理。

游淑慧強調，都發局已經說不願和解，也不同意京華城訴求，柯文哲也核章了，但一轉頭，還是又壓下來要都發局處理，所以都發局109年4月，只好將正在訴訟中的案子送交都委會。

針對京華城案，台北市長柯文哲上午受訪指出「我發現同時有蓋了兩個還三個章」。圖／游淑慧提供
針對京華城案，台北市長柯文哲上午受訪指出「我發現同時有蓋了兩個還三個章」。圖／游淑慧提供
針對京華城案，台北市長柯文哲上午受訪指出「我發現同時有蓋了兩個還三個章」。圖／游淑慧提供
針對京華城案，台北市長柯文哲上午受訪指出「我發現同時有蓋了兩個還三個章」。圖／游淑慧提供

柯文哲 游淑慧

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