國防預算創新高重回世界火藥庫 羅智強：台灣較安全嗎

我國明年度國防預算創新高，超過國內GDP的2.6%。國民黨立委羅智強今日表示，馬政府執政時，台灣被從世界三大火藥庫除名，現又回到三大火藥庫裡，請問台灣有較安全嗎？

我國國防預算、支出年年升高，明年度超越國內GDP的2.6%。美方時有要求我國提高國防支出至GDP3%的聲音。民進黨立委王定宇稱，這是展現出台灣保衛自己的決心。

對於國防預算屢創新高，羅智強說，當然支持一定的國防建設跟國防預算，台灣還是需要有強大的防衛能力。但在馬政府時期，國防預算大概3000多億，現在暴增到6000多億，不斷突破新高。請問台灣有比較安全嗎？

羅智強表示，在馬政府執政的時候，台灣從世界三大火藥庫當中除名，現在又被放回世界三大火藥庫。換言之，軍備建設投資當然有必要，但同時也必須投資和平。且不要忘了，任何的預算都有排擠性，國防預算暴增，還無上限不斷增加下去，必然排擠教育、社福、治安等政府預算，政府要好好審視資源配置。