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政院認北部缺電 羅智強：核一二延役核四運轉絕無問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度。圖／聯合報系資料照片
行政院坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度。圖／聯合報系資料照片

北部現缺電危機。行政院昨日表示，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度，而台電董事長曾文生也宣布，不供電給桃園以北用電量5ＭＷ以上的數據中心，遭疑差別待遇，也打臉卓內閣不缺電的說法。國民黨立委羅智強今疑，民進黨刻意挑起南北矛盾，掩飾能源政策失能，北部也本來不會缺電，核一、核二延役，再加上核四運轉，北部能源絕無問題。

台灣時有跳電、停電事件，外界質疑台灣是否早已缺電，昨日行政院發言人陳世凱承認，北台灣電力確實不足，因為北北基桃開發電力相對困難，發電量少於用電量的狀況，以去年為例，北部的用電量是930億度，發電量僅750億度，供需差距200億度，同年政府南電北送、中電北送，但送電過程會有線路的電力耗損，達6.4億度，換算成電價約23億元。

羅智強說，民進黨對於台灣能源問題一直在玩兩手策略，這次是非常糟糕的政治算計。首先，台灣竟然缺電缺到要進行政治配電，民進黨口口聲聲宣稱不缺電，現在卻說北部缺電，北部缺電是不是缺電？過去民進黨都是在說謊嗎？

羅智強表示，其次民進黨也在挑起南北矛盾，講白了就是政治的陽謀，為了掩飾自己的能源政策失當失能，要用挑動南北配電的方式製造內部矛盾，製造內部矛盾就是民進黨掩飾無能的標準ABC，這政府對於能源政策束手無策。

羅智強強調，要拜託賴清德總統，好好聽聽和碩董事長童子賢的話，北部基本上不是缺電，北部本來有可以規劃出來三座核電廠，核一、核二延役，如果再加上核四，北部能源絕對沒有問題。今天造成北部缺電的原因是什麼，不就是錯誤能源政策嗎？以前沒有所謂的南北政治配電的規劃，為什麼到賴清德時期就要做南北的政治配電？就是無能。無能找藉口，無能挑毛病，就是民進黨的能源政策。

民進黨 羅智強 能源政策

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