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陳宗彥遭起訴打臉監院 羅智強：廢物院該廢了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

行政院前發言人陳宗彥在任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，昨遭台南地檢署起訴。監察院查陳宗彥案卻稱查無事證。國民黨立委羅智強今日表示，廢物監察院真的該廢了。

羅智強說，他對陳宗彥接受性招待風波有一個肯定、兩個問題，肯定是「有弊就辦」，像陳宗彥破壞官箴到這種程度，如果說新政府上來，願意偵辦弊案，這點給予肯定。但第一個問題是，台南地檢署為何在蔡英文執政的時代不辦，到賴清德執政時才辦？中間是否有涉及吃案、壓案、包庇、縱放？請司法檢調、執政黨好好交代。

羅智強提到，第二個問題是，再度證明監察院就是個廢物院，陳宗彥接受性招待，貪汙、關說的市政如此明確，結果廢物監察院竟連彈劾陳宗彥都沒膽，請問廢物監察院要不要出來跟國人交代一下？

羅智強說，他對監察院不抱期待，對認真辦案的檢察官陳隆翔，只要擋到前立委段宜康就會有二度彈劾，但對陳宗彥案不抱期待。廢物監察院該廢了。

廢物 監察院 陳宗彥

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