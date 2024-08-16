國營事業負面聲量排行 台電居冠、中華電信被立委慘電

賴政府上任將滿百日，近期公股事業人事悄悄進入人事調整期，TPOC台灣議題研究中心鎖定超過30家國營事業泛公股事業，進行今年以來的網路負面聲量比較，結果顯示，台電公司以超過14.8萬則負面聲量居冠；中華電信則因為捲入手機監控疑雲，合作業者將未實名的軟號賣給詐騙集團，光是被立委點名批評的聲量就超過1.6萬則。

TPOC表示，台電公司負聲量遠超其他公司，主要原因在於每次討論漲不漲電價、供電穩定或缺電、台電虧損等議題時，都會吸引大批網友留下負評；負聲量排名第二的是同樣與民生息息相關的台灣鐵路公司，負面聲量超過3.9萬則，包括太魯閣事故、血汗台鐵、台鐵上的「奧客」等議題，都引發網友們迴響；排名第三的是台糖公司，只靠著豬肉片檢出瘦肉精羅生門單一事件，就收穫3.4萬則負面聲量。

TPOC指出，排名第四的是桃園國際機場公司，負面聲量超過1.9萬則關卡，包括有名人抱怨延遲登機、跑道歲修導致「塞機」等新聞事件，均頗受矚目；排名第五的是中華電信，熱議的評聲浪來自捲入民進黨政策會執行長王義川的「手機監控」疑雲，連帶著讓中華電信被「抓粽串」，不僅中華電信董事長郭水義6月初在立院接受國民黨立委徐巧芯質詢時，承認因有民進黨立委有提出要求，確實有協助521青鳥行動以增加基地台調度，旗下的是方電訊公司董事長吳彥宏也遭徐巧芯踢爆有新系背景等，讓網友氣得大罵「民進黨用中華資源監控人民」、「綠色恐怖」、「酬庸無能肥貓」等，總計累積1.6萬則負面聲量。

TPOC表示，其他擠入負面聲量排行榜前十名的還有中華航空1.1萬則、中油公司7800多則、自來水公司7600多則、中國鋼鐵2800多則、中華郵政2千多則負面聲量。

TPOC指出，經統計分析，立委們高度關注、時常點名的國營事業，往往會爆出高負面聲量，例如中華電信。立委關注中華電信的相關議題多元，除手機監控疑雲外，從相關熱門貼文可發現，中華電信也曾被徐巧芯及同樣為國民黨的立委黃健豪、葛如鈞披露，其合作業者將未實名的軟號賣給詐騙集團，挨批國營事業淪詐騙幫兇。

TPOC表示，國營事業及泛公股事業人事布局，常被質疑背後有派系利益、酬庸考量，避免弊端叢生是政府應盡責任，因此人事安排更應考慮民情民意對其評價，特別是網路數據也指出，部分的國營事業早已成為立委們的「眼中釘」時而被攻擊，尤其在本屆朝小野大的情況下，表現不好的話隨時會被群起圍剿，影響賴清德政府的執政威信。