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盧秀燕被點名反中電北送 鄭照新：陳其邁也喊碳排均衡

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
行政院發言人陳世凱昨點名台中市長盧秀燕反對中電北送，中市副市長鄭照新今表示，陳世凱出身台中海線，應當了解台中人對中火減煤的渴望。圖／台中市新聞局提供
行政院發言人陳世凱昨點名台中市長盧秀燕反對中電北送，中市副市長鄭照新今表示，陳世凱出身台中海線，應當了解台中人對中火減煤的渴望。圖／台中市新聞局提供

行政院發言人陳世凱昨天表示，北台灣電力不足缺口達200億度，反對「中電北送」喊得最大聲的台中市長盧秀燕。台中市副市長鄭照新說，問題在於缺電，不缺電便沒有地方電力排擠問題，高雄市長陳其邁提過「全國碳排應有綠色平衡」，發言人出身台中海線，了解綠營首長談話後，應有更成熟說法。

我國面臨能源轉型過程，電力供應穩定、充足成為各界關切話題。台中市為降低空汙，針對台中火力發電廠與中央多次交鋒，從稽查到法律層面上演「中火大戰」。

針對行政院點名盧秀燕反對「中電北送」最大聲，鄭照新表示，能源穩定是國家安全問題，問題在缺電本身，不缺電便沒有中電北送和南電北送的地方電力排擠問題，陳其邁市長更強調全國碳排應該有「綠色的均衡」。

鄭照新說，區域發電要平衡，基於國家安全與電力調度的考量，發電不應集中在單一區域，否則風險太高，會讓台灣能源供應更加脆弱，也不利民生和產業。

鄭照新強調，陳世凱發言人出身台中海線，應該最了解台中人之苦，地方對中火減煤時程加速的渴望，前市長林佳龍也提過「中電中用」的說法，相信陳在了解林佳龍、陳其邁對電力北送的不平之鳴後，會有更成熟的說法。

中火 盧秀燕 缺電 鄭照新 陳其邁 電力需求

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