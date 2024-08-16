稱兒自出資開公司僅商討名稱 陳佩琪：犯哪條法律？

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆用兒子名義開公司，陳佩琪今在臉書貼上存摺照稱，兒子已經成年，兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名字，請問這犯了哪一條法律? 她參與是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，請問這樣違反什麼公務人員服務法？

不過，柯文哲昨受訪時說，那不叫人頭公司，父母出錢幫小孩開個公司，也不是很奇怪的事。

陳佩琪目前擔任台北市立聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任，日前稱受限公務人員身份無法當公司負責人，因此用別人名義開公司，引發人頭公司爭議。 台北市立聯合醫院回應，將請陳佩琪提供相關說明，若有違法兼職情事，將依規定辦理。

今天是陳佩琪生日，陳佩琪一早在臉書發文指出，最近讓大家擔憂了，請大家別為擔心，她不會被擊垮的，她有為自己奮戰的勇氣與能力，會勇敢地做足準備，很抱歉，退休後已答應的眾多演講，弱勢團體的募款活動，諸多公益、義診活動都先取消，深知安排一場活動不容易，但也只能跟這些單位說抱歉，希望官司落幕後再有合作機會。

對於用兒子名義開公司爭議，陳佩琪表示，兒子已經成年，兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名字，請問這犯了哪一條法律? 她參與是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，請問這樣違反什麼公務人員服務法？

陳佩琪表示，起初戶頭的十萬元是兒子自己的，餘額明細和開戶至今零交易的證明，正式銀行證明則是等到法院開庭前再由兒子正式提出申請，這樣證明日可以壓在最近開庭日那天，父母親沒投入任何錢，未來有的話也會控制在每人每年可贈與的244萬額度內，超過也會申報贈與。

陳佩琪說，她在臉書上反諷寫說有犯意，犯意就是退休後想再繼續做事，但還沒執行，她好怕，所以請從輕量刑，這種反諷的寫法還真的在名嘴、政論節目和民代口中變成有罪了？她曾想努力找退休後工作，現在才知道公務人員在職期間發想自己退休後下一個非旋轉門條款的工作，就會違法，是要對公務員思想控制，叫他們退休前不准先發想找下一個工作？連「想」都不行？

陳佩琪提到，很多病人關心她退休後醫療工作的地點，這種有專業旋轉門條款限制的工作，她是很小心，還好是還沒開始找，等到退休後再找較安全，否則公務人員尚在職就「想」找下一個工作，又會被祭旋轉門條款說尚未退休就有兼差意圖，或直接冠違法兼差的罪名？跟大家講這是在台灣！