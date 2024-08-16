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民眾黨今中評會開鍘黃珊珊？柯文哲：不干涉尊重決定

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲上午受訪，談民眾黨假帳疑雲後續相關問題。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席柯文哲上午受訪，談民眾黨假帳疑雲後續相關問題。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席柯文哲政治獻金作假帳疑雲，黨內點名時任競選總幹事黃珊珊應辭去不分區立委負責。民眾黨中評會今天將開會討論懲處內容，傳出有「保黃珊珊棄李文宗」的聲浪。柯文哲今天上午受訪表示，團隊裡一定有各種聲音，中評會是獨立機構，不好去干涉太多，尊重中評會的決定。

民眾黨作假帳疑雲延燒，民眾黨中央委員會日前決議，將黃珊珊、端木正移送中評會議處；中評會今天上午11時將開會，決定懲處內容。黨內傳出有中評委希望讓黃珊珊停權，外界質疑是否棄李文宗保黃珊珊。

柯文哲表示，團隊裡面一定會有各種聲音，就像茶餘飯後討論，中評會是獨立機構，不好說去干涉太多，到時候尊重中評會一些判決，還是要有制度，過程當中一定有各種聲音，沒辦法。

民眾黨立委蔡壁如點名黃珊珊應請辭不分區立委負責，柯文哲說，大家都對民眾黨有喜愛才會來參加，這件事情他認為每個人都盡力了，這幾天看到同仁很辛苦，整個辦公室都亂掉，今天還要去把整個團隊組織起來。

柯文哲說，現在不要討論究責，總是要先把問題解決，在混亂的時刻大家先穩住陣腳，至於究責，後面再回過頭來處理。

柯文哲話鋒一轉諷刺，現在中華民國效益突然變高了，一下子監察院也要來，東西都被調查局拿去，監察院又來要求交資料，要花時間把資料整理。

政治獻金 柯文哲 民眾黨 黃珊珊

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