快訊

M痘爆流行！傳播力強、致死率高 疾管署調升7國旅遊警示

鄭麗君揭深度節能政策 用電大戶有棍子也有「蘿蔔」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院副院長鄭麗君（右一）在立委何欣純（右二）陪同下參訪中龍鋼鐵。圖／何欣純提供
行政院副院長鄭麗君（右一）在立委何欣純（右二）陪同下參訪中龍鋼鐵。圖／何欣純提供

行政院副院長鄭麗君昨天下午訪視中龍鋼鐵時揭示，深度節能具體政策，在大用戶方面，透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動；中小用戶協助用戶引入智慧及低碳化節能技術，帶動雙軸轉型。

鄭麗君昨在立委立委何欣純陪同下，參訪中龍鋼鐵，了解中龍鋼鐵深度落實節能減碳的具體作法。鄭麗君稱讚，中龍公司連續3年獲經濟部「節能標竿獎」，尤其去年榮獲節能標竿金獎殊榮，打破鋼鐵業為傳統高耗能產業的刻板印象，期盼繼續精進提高企業競爭力。

鄭麗君說，賴清德總統去年提出「國家希望工程」，指出台灣未來要以創新驅動經濟成長。中龍鋼鐵在淨零轉型與數位雙軸轉型獲顯著成果，政府攜手企業積極推動低碳化、智慧化發展，促進產業升級轉型。

鄭麗君說明，行政院會本月8日通過經濟部深度節能規畫，預計今年起至2027年，在4年內投入353億元，可促進節電達206億度、相當於1018萬公噸減碳效果。深度節能具體政策，在大用戶方面，將透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動；在中小用戶方面，扶植能源技術服務（ESCO）協助用戶引入智慧及低碳化節能技術，帶動雙軸轉型。

何欣純說，碳排資料庫的建置不可少，她今年3月曾質詢此議題，希望短期內工程會蒐集各部會及地方政府公共工程產品碳排放係數，讓營建產品碳排放量透明化，以利低碳採購，達到淨零排放目標。

何欣純指出，她領銜提案「氣候變遷行動法」修法去年三讀通過，她主張應先處理排碳大戶，中小企業後續慢慢跟上，昨看到中龍公司導入數位智慧排程生產，有5萬噸再生水量的規模，盼2050淨零排放目標能在台灣實現。

行政院副院長鄭麗君（中）昨在立委何欣純（右）陪同下參訪中龍鋼鐵。圖／何欣純提供
行政院副院長鄭麗君（中）昨在立委何欣純（右）陪同下參訪中龍鋼鐵。圖／何欣純提供
中龍鋼鐵開發智能爐溫控制，滿足鋼胚加熱品質、節省燃料使用。圖／何欣純提供
中龍鋼鐵開發智能爐溫控制，滿足鋼胚加熱品質、節省燃料使用。圖／何欣純提供

低碳 何欣純 鄭麗君

延伸閱讀

巴黎帕運／政院副院長鄭麗君赴國訓中心 關心國手備戰狀況

保二進駐關鍵基礎設施 鄭麗君：將升級反制無人機侵擾能力

越區搶讀！斥資1.5億興建 南市立人國小附幼暑假只收2千元

南投高達40所校園因凱米颱風受損 鄭麗君承諾工程會專案補助

相關新聞

大孝大樓追徵7.8億 黨產會處分遭撤銷

行政院不當黨產委員會認定大孝大樓是不當取得財產，追徵七點八億元，國民黨提行政訴訟，一審敗訴後上訴，最高行政法院廢棄原判決...

鄭麗君揭深度節能政策 用電大戶有棍子也有「蘿蔔」

行政院副院長鄭麗君昨天下午訪視中龍鋼鐵時揭示，深度節能具體政策，在大用戶方面，透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業...

冷眼集／不整頓租屋市場 補貼也徒勞

為兌現賴總統政見，內政部三百億元租金補貼計畫再度延長，更擴大補貼戶數至七十五萬戶，預算不夠還能隨時從住宅基金調度，但房客...

租金補貼延至2026年 估惠及75萬戶

為達成賴總統「八年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會昨天拍板四年期的「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」延長至二○二六...

考委空窗影響國考 考試院：2周內提權宜措施

考試委員人事案持續卡關，考試院長黃榮村昨表示，新一屆考試院無法於九月一日及時上任，此一情形前所未有，也令人遺憾；人事空窗...

大孝大樓案 藍批黨產會扭曲 「會繼續據理力爭」

黨產會認定大孝大樓是不當取得財產，國民黨提行政訴訟，北高行更一審認為，當年國民黨以高於底價買到大樓，大孝大樓非不當財產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。