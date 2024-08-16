鄭麗君揭深度節能政策 用電大戶有棍子也有「蘿蔔」

行政院副院長鄭麗君昨天下午訪視中龍鋼鐵時揭示，深度節能具體政策，在大用戶方面，透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動；中小用戶協助用戶引入智慧及低碳化節能技術，帶動雙軸轉型。

鄭麗君昨在立委立委何欣純陪同下，參訪中龍鋼鐵，了解中龍鋼鐵深度落實節能減碳的具體作法。鄭麗君稱讚，中龍公司連續3年獲經濟部「節能標竿獎」，尤其去年榮獲節能標竿金獎殊榮，打破鋼鐵業為傳統高耗能產業的刻板印象，期盼繼續精進提高企業競爭力。

鄭麗君說，賴清德總統去年提出「國家希望工程」，指出台灣未來要以創新驅動經濟成長。中龍鋼鐵在淨零轉型與數位雙軸轉型獲顯著成果，政府攜手企業積極推動低碳化、智慧化發展，促進產業升級轉型。

鄭麗君說明，行政院會本月8日通過經濟部深度節能規畫，預計今年起至2027年，在4年內投入353億元，可促進節電達206億度、相當於1018萬公噸減碳效果。深度節能具體政策，在大用戶方面，將透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動；在中小用戶方面，扶植能源技術服務（ESCO）協助用戶引入智慧及低碳化節能技術，帶動雙軸轉型。

何欣純說，碳排資料庫的建置不可少，她今年3月曾質詢此議題，希望短期內工程會蒐集各部會及地方政府公共工程產品碳排放係數，讓營建產品碳排放量透明化，以利低碳採購，達到淨零排放目標。