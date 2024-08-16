大孝大樓案 藍批黨產會扭曲 「會繼續據理力爭」

黨產會認定大孝大樓是不當取得財產，國民黨提行政訴訟，北高行更一審認為，當年國民黨以高於底價買到大樓，大孝大樓非不當財產，昨判決撤銷黨產會處分。針對黨產問題，藍營難得「逆轉勝」，國民黨考紀會主委黃怡騰表示，黨產會充滿假設、想像、扭曲，這次國民黨雖勝訴，但司法如月亮隨時都可能不一樣，會繼續努力據理力爭。

黨產會二○一六年成立以來，不少國民黨資產及相關單位被認定為不當取得的財產，國民黨提出行政訴訟捍衛權益，和黨產會展開馬拉松式的訟訴，但多數判國民黨都敗訴，例如救國團、婦聯會、中投公司、欣裕台公司都被認定為國民黨附隨組織，部分尚在上訴中。

黃怡騰表示，大孝大樓案未來輸贏有幾個觀察點，一是國民黨早年取得過程沒有不正當，二是大孝大樓後來改建，黨從中賺到一些利益，但經過這麼多年，利益一直在飄忽，黨產會憑什麼說國民黨當時有多少利益，現在要追徵多少就多少，所以過程充滿假設、想像、扭曲、主觀。

這次判決是否影響其他正在上訴的案件，黃怡騰說，每個案件的連動影響不能排除，因為同質性高，原告被告都一樣，理由也都相似。

但黃怡騰提醒「CASE BY CASE」。司法如月亮隨時都有可能不一樣，一審二審三審也都可能不一樣。此次國民黨勝訴勝不驕，敗不餒，會繼續努力據理力爭。

國民黨立委賴士葆說，此案說明黨產會濫殺無辜，有些擴大解釋，黨產會是行政機關，要處分人家財產，照理講是司法單位才行，黨產會形同劊子手。他呼籲黨產會收起屠刀，且不要再上訴。