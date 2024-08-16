考委空窗影響國考 考試院：2周內提權宜措施

考試委員人事案持續卡關，考試院長黃榮村昨表示，新一屆考試院無法於九月一日及時上任，此一情形前所未有，也令人遺憾；人事空窗對國家考試所造成的影響，考試院將於未來二周的院會提出權宜措施。

民進黨立法院黨團提議就考試委員人事案、ＮＣＣ委員人事案是否召開臨時會，進行協商，立法院長韓國瑜前天召集各黨團，商議是否要為人事案召開臨時會，但協商無共識。

考委人事案持續停擺，可能影響國考運作。黃榮村昨在考試院會表示，觀察近日外界討論，對於國家考試法制程序有很大的誤解，誤以為正副院長及考試委員同時出缺不影響國家考試的辦理。事實上依照典試法規定，每項國家考試從開始到結束的幾個月當中，有好幾道法定程序，須在不同的時間點分別送交院會依法決議。

黃榮村表示，從請辦考試、決定典試委員長、遴聘典試委員、遴聘各類典試人員、准予增列需用名額及增額錄取、核備考試辦理情形並發出及格證書，都需要院會正常運作，才能讓考試依典試法規定來順利辦理。

黃榮村表示，問題既已發生，考試院須嚴肅以待，若無依照法定程序，容易讓國家考試產生適法性的疑慮。

民眾黨團日前發函請考試院正副院長及考試委員被提名人，填答問卷調查表並回覆。總統府發言人郭雅慧表示，經總統府副秘書長張惇涵邀集所有被提名人商議後，全體被提名人一致認為，基於「兩個尊重」，為一體尊重本屆立法院三個黨團，以及尊重司法院大法官憲法法庭審判程序，應待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答覆。