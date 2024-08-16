冷眼集／不整頓租屋市場 補貼也徒勞

為兌現賴總統政見，內政部三百億元租金補貼計畫再度延長，更擴大補貼戶數至七十五萬戶，預算不夠還能隨時從住宅基金調度，但房客禁領租補衍生的租賃糾紛頻傳，更有不少黑心房東藉機漲租，儘管國土署翻找三年內數據否認租金提高，但換約後才是挑戰的開始。

前總統蔡英文二○一六年上任時射出住宅三箭，含括改革房產稅制、健全租屋體系、興辦社會住宅，但知易行難，稅制改革還在路上、租屋市場仍舊不透明，社宅興建又需要時間，整體表現可說辜負年輕人的期待。八年過去，賴清德「蔡規賴隨」，又推出「百萬租屋家庭支持計畫」。

儘管內政部近期修正租賃定期化契約，要求房東、二房東、包租業者電費須實支實收，不得約定禁領租補或調漲租金，這頂多只能做到於法有據，但換約後才是挑戰，房東總有理由將電費、租補金額「回填」到租金上，拒絕房客請領的理由更是五花八門，甚至還出現央行升息、軍公教加薪等藉口，多少帶動租金市場攀升。

官員總有個思維，期盼租客說服房東接受租金補貼，把宣導責任丟給民眾，或要租客勇敢淘汰劣質房東，但問題在租屋市場供不應求，房東強勢，要房客篩選房東簡直天方夜譚，很多時候只能接受單方面喊價，這是明擺眼前的事實。

賴總統期望更多青年、弱勢族群申請租補，盼擴大社會照顧範圍，但只擴大補貼戶數卻沒有配套，恐治標不治本，應盡可能逼出空房讓更多房東進入租屋市場或提高社宅存量，調節供需，否則一旦租屋市場問題百出，再多補貼也徒勞。