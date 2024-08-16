租金補貼延至2026年 估惠及75萬戶

為達成賴總統「八年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會昨天拍板四年期的「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」延長至二○二六年，明年起將擴大補貼戶數至七十五萬戶；針對外界質疑租補拉抬整體租金行情，國土署長吳欣修指出，以過去三年資料比對，房租並未明顯上漲。

根據內政部統計，到今年七月底止，租金補貼已受理逾八十萬戶，核定補助已達六十點七萬餘戶，內政部次長董建宏指出，全台租戶市場約為八十七萬戶，七十五萬戶目標已經相當程度涵蓋有需求的青年族群與社會經濟弱勢。

國土署長吳欣修指出，擴大租補戶數後，每年預估經費三百四十億至三百五十億元，超出部分，將適時由政院撥補住宅基金。

吳欣修提到，為避免房東阻撓房客申請租金補貼，或藉此漲房租，現行申請時就不用房東同意也不須房東身分證字號，定型化契約更明定不能在租約期間漲租，且透過三年資料比對，發現租金補貼的物件租金沒有明顯上漲，但實際原因為何，會針對年輕人租屋成本、屋齡等交叉比對。

此外，賴政府擬定未來四年的國家發展計畫，並於昨日通過行政院會，將由五大信賴產業領軍，目標力拚半導體新增產值兩兆六五七八億元、ＡＩ產值二○二六年突破兆元，也致力翻轉數位服務、工具機等弱勢產業產值達一點五倍。據估計，二○二七年每人ＧＤＰ可望破四萬美元。

根據國發會二○二五年至二○二八年的國家發展計畫，總體經濟目標設定經濟成長率百分之二點八至三點六、每人ＧＤＰ為三萬九一○五至四萬二七八七美元、失業率百分之三點二至三點五，及核心消費者物價指數年增率（ＣＰＩ）平均在百分之二以下。

經濟成長率動能從何而來？國發會主委劉鏡清表示，今年預估經濟成長率百分之三點九是近十年最好的表現，民間投資更會首次超過五兆元、政府投資也是健康狀態，從進出口的表現、經濟方案的刺激看來，應該是樂觀。