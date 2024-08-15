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朱立倫啟程赴美 全程未發表談話

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
朱立倫今晚搭機赴美，在機場並未受訪。記者黃仲明/攝影
朱立倫今晚搭機赴美，在機場並未受訪。記者黃仲明/攝影

國民黨主席朱立倫今晚啟程赴美，預計先到舊金山參加國民黨全美總支部年度大會，再到休士頓出席全美台灣同鄉聯誼會，同行的還有國民黨組發會主委許宇甄、海外部主任陳以信。朱立倫今晚9時50分抵達桃機，全程並未受訪，完成報到手續後就進入管制區內。

朱立倫下午受訪時透露，這次的行程很單純，明天在舊金山舉行國民黨全美總支部的全美大會，他特別到現場謝謝在美國為國民黨努力打拚的幹部。明天中午僑界有一個午宴，下午會到史丹佛大學跟學界的老朋友見面，晚上則在矽谷跟一些科技朋友見面，隔天一早就飛休斯頓參加全美台灣同鄉聯誼會大會。

朱立倫也提到此行中私人行程的部分，因為他的兩個小孩在美國念書，他會去探視小孩。另外，國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華，以及黨發言人楊智伃跟黨駐美代表秦日新會直接飛到芝加哥，參加民主黨全國代表大會。

朱立倫（右）今晚搭機赴美，在機場遇到支持者，隨即上前寒暄。記者黃仲明/攝影
朱立倫（右）今晚搭機赴美，在機場遇到支持者，隨即上前寒暄。記者黃仲明/攝影

【中央社桃園機場15日電】

中國國民黨主席朱立倫今天晚間啟程前往美國，在桃園國際機場航空公司櫃檯完成報到手續，但未受訪，被民眾認出後他也揮手致意並寒暄，隨後與同行人員進入管制區。

朱立倫將先到舊金山參加國民黨全美總支部年度大會，隔天再到休士頓參加全美台灣同鄉聯誼會活動；朱立倫14日說，「親美、友日、和中」路線缺一不可，會與民主國家站在一起、與鄰國友好，並與中國大陸對話交流。

國民黨 朱立倫 舊金山

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