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江啟臣率跨黨派立委訪美 將拜會德州眾議員、州政府

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣率國民黨立委黃健豪、民眾黨立委林憶君等人啟程訪問美國德州，受德州僑界邀請出席「全美台灣同鄉聯誼會年會」。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣率國民黨立委黃健豪、民眾黨立委林憶君等人啟程訪問美國德州，受德州僑界邀請出席「全美台灣同鄉聯誼會年會」。圖／江啟臣辦公室提供

立委休會期間力拚國會外交！立法院副院長江啟臣今日率國民黨立委黃健豪、民眾黨立委林憶君等人啟程訪問美國德州，受德州僑界邀請出席「全美台灣同鄉聯誼會年會」，另外也將拜會德州聯邦眾議員、州政府及州議會成員等，持續推動國會外交工作，為台美雙邊關係努力。

江啟臣表示，德州是美國第二大州，人口約3003萬人，現任州長艾伯特（Greg Abbott）7月率團訪問台灣出席「美國德州駐台辦事處」開幕活動，當時他接待許多來自德州的參、眾議員，此次回訪是為再度深化雙邊情誼。

江啟臣進一步指出，台灣與德州的關係相當友好，1988年雙邊締結姊妹州關係，不少直轄市與德州主要城市也建立姊妹市關係，例如台北市與休士頓市於1961年結為姊妹市，台中市與奧斯汀市於1986年締結姊妹市，雙邊關係的互動與交往。德州是全美第2大經濟州，也有許多臺灣企業在德州投資設廠，例如台塑美國公司，此次也會到德州康福特實地參訪。

江啟臣將帶領訪團，參觀位於奧斯汀的半導體研究中心，由於半導體產業是近年德州政府力推的研究及發展項目，德州州長艾伯特（ Greg Abbott）2023年6月8日批准「德州晶片法案」，該法案預計為德州的半導體產業及相關大學提供14億美元資金，目標是要投資先進研究及開發，並吸引更多的投資者前往德州設廠，計畫在2030年時超越加州，此次訪問有助於立法院瞭解目前台灣與德州間半導體產業的合作成果，並為雙方合作尋找更多機會。

半導體 德州 美國

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