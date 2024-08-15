小笠原：若美對台國防支出過度施壓 恐正中北京下懷

觀察台灣政治發展30年的日本學者小笠原欣幸今天在「日經亞洲」撰文指出，不少美國政壇與外交政策專家近年大聲疾呼台灣提高國防支出，但是華府對台過度施壓恐正中北京下懷。

文章指出，代表美國共和黨角逐總統大位的前總統川普最近告訴彭博商業周刊：「台灣應該為我們的防衛付費。你知道的，我們跟保險公司沒兩樣。」

曾任川普政府官員的柯伯吉（Elbridge Colby）5月在「台北時報」（Taipei Times）撰文主張台灣應提高國防支出，從目前相當於年度國內生產毛額（GDP）的2.5%提高到至少5%。柯伯吉基本上是說，若未達到此標準，台灣不該寄望美國支持。

這樣的說法在台灣引發論戰。前總統馬英九曾說，國防預算等於「錢坑法案」，會拖垮台灣的財政，只會圖利美國的軍工複合體。

小笠原文中表示，他同意柯伯吉認為台灣必須努力強化防衛能力的看法，但對於美國有些政治人物探討台灣安全時，沒有考慮台灣民意本質的做法感到不安。

小笠原指出，防衛能力不僅取決於軍費支出，也取決於政府的穩定和人民的決心。

2008年，台灣的國防支出達到GDP的3%，但在馬英九政府8年任期後，2016年降為2.1%。

而在前總統蔡英文任內，軍費支出提高至GDP的2.5%。但若以新台幣計價，過去8年台灣的國防預算提高了66%，從新台幣3658億元提高至6068億元。所以台灣並非沒有努力提高軍費。

小笠原文中指出，考量到台灣的政黨政治結構，短期內國防預算難以大幅提高。

他表示，即使現任總統賴清德政府打算提高軍事支出，反對黨也可能在立法院杯葛。逐步提高軍事支出似乎是務實選項。

中國謀台策略包括恫嚇、滲透台灣社會、干涉內政，威權的中國試圖影響台灣民意，以削弱這個民主政體。中國共產黨一直試圖對台散播疑美論，目的是要製造華府不可靠觀感。

下屆美國政府若真的試圖強迫台灣提高軍事支出到GDP的5%，恐在台灣內部引發擾攘，進而可能在2028年選出更親中的總統。小笠原指出，中國國民黨政府易受中國施壓影響，不利華府的印太戰略。

文中指出，台灣社會的危機感確實不強。但這也有好處，因為中國國家主席習近平對台威脅的企圖對民眾幾乎沒有影響，堪稱「台灣人民神經大條」。如果多數台灣選民對這類事務非常敏感，恐怕早已在心理層面上被中國征服了。

小笠原說，表面上，台灣似乎是一個弱小實體，在美、中擺佈下搖擺不定。但事實上，這兩個超級強權的戰略也受到台灣影響，不應該把台灣當成大國博奕的棋子。

隨著美國大選接近，美國國內針對台灣的討論不免會考量到美國選民。但重要的是，美國一些具影響力人士必須理解台灣議題的微妙之處及其複雜性。

小笠原在文末強調，若華府開始在國防議題上對台灣過度施壓，恐正中北京下懷。他強調：「台灣需要的是鼓勵，不是懲罰。」