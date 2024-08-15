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沒捐款收到罷樑小禮？民團回應質疑：贊助者轉寄給家人卻未告知

中央社／ 基隆15日電

基隆市民在網路貼文指出，未捐款給發起罷免基隆市長謝國樑的民間團體，卻收到禮物，質疑民團操守。民團今天表示，此事是贊助者留下聯絡方式是家人，但未事先說明才引起誤會。

民眾在社群網路貼文指出，他沒有捐款給罷樑團體，卻收到罷樑團體寄送包裹，內有拆樑的衣服及宣傳品等，「這樣的操作，需要多少資金？」

其他網友留言質疑，罷免團體如何得知這名收件人的個資，民團是否涉嫌賄選。

對此，發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，公民團體並非政黨，只能透過集資平台集資，贊助有多種方案。

她說，若贊助新台幣1920元可獲得價值750元、由公民團體製作的拆樑小物，內有感謝函、貼紙、T恤、毛巾等物，贊助經費作為罷免連署的相關經費。

李晏蓉指出，已連絡到這名贊助者，得知這名贊助者將小物寄給家人卻未告知，家人不知情才造成誤會。

山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑

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