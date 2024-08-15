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帛琉總統惠恕仁：中國拿觀光作武器 施壓對台斷交

中央社／ 威靈頓15日綜合外電報導

帛琉總統惠恕仁指控中國「拿觀光作為武器」，試圖讓帛琉與台灣斷交。西太平洋島國帛琉是台灣的12個邦交國之一。

法新社報導，索羅門群島、吉里巴斯和諾魯等國近年來相繼外交轉向，棄台灣而與中國建交。惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）指出，中國施壓帛琉跟進。

他昨天告訴記者：「我們跟台灣有邦交…中國公開告訴我們，那是不合法的，我們不應該承認台灣。」

惠恕仁於紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）正式訪問期間表示，中國已告知帛琉，「天空才是極限，我們可以提供你們所需的一切」。

惠恕仁說道：「我們需要經濟發展，但同時，我們看重價值觀，我們擁有夥伴關係，我們珍惜跟台灣的邦交。我們願意成為中國的朋友，但不是拿對台邦交作為代價。」

他接著指控中國「拿觀光作為武器」，想要影響遊客人數。

根據國際貨幣基金（IMF）數據，帛琉的國內生產毛額（GDP）約半數來自旅遊業。

惠恕仁指出：「不久前，中國有新聞報導說帛琉不安全、不應該前往。」

惠恕仁還提到，就在他5月出席台灣總統賴清德就職典禮之前，帛琉無法參加中國澳門舉行的亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association）會議。他說：「這就是我們面臨的現實。」

惠恕仁不只一次宣稱北京干涉內政，他曾於6月指控中國對帛琉進行重大網路攻擊，並說經數據分析顯示，當時的勒索軟體很可能在俄羅斯研發，從馬來西亞發出，「看起來跟中國有關聯」。

帛琉 惠恕仁 馬來西亞

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