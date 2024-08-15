快訊

綠嗆蔣萬安設「麟洋路」蹭過頭 北市府反轟：搞清楚再發言

普亭感到憤怒、受辱…英退將談烏跨境襲俄 雙方目前各有2選擇

終結16年異國婚…黃嘉千創傷症候群發作 記者會臨時喊卡：短時間難復原

訪台打出全女性陣容 美議員團肯定台灣性別衡平

中央社／ 台北15日電

美國民主黨議員團訪問台灣打出「全女性」陣容，議員指出，此行要展現對台支持，也要慶祝台灣的性別衡平；另有議員說，提升社會韌性需要男性，也需要女性，這在台灣已是有目共睹，期望台美能就此彼此學習。

美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯：史崔珂蘭）率領民主黨議員團於11日至15日訪問台灣，成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、德田（Jill Tokuda）以及克勞基特（Jasmine Crockett），她們今天接受中央社專訪。

這次民主黨議員團特別派出「全女性」陣容，布朗莉表示，這是要慶祝台灣以及台灣的性別衡平（equity），且台灣不僅早已選出首位女性總統，女性國會議員比例也高於美國國會。

克勞基特指出，許多國家將美國視為世界領導人，但美國從未選出女性總統，美國應向台灣取經；許多人仍對女性國家領導人抱有質疑，但「我們已經知道女性領導國家的意義」。

德田回憶，她第一次來台灣是隨美國眾議院軍事委員會代表團，與時任總統蔡英文談及多數男性認為不重要的事，如生育率、長照對國安的影響，這就是女性參政的益處，尤其是由女性擔任政府高層。

德田說，社會韌性涉及國防安全、能源安全、食安、教育以及長照、居住安全等27個日常生活面向，這代表提升韌性需要社會上所有人，女性、男性與移民，這在台灣已是有目共睹，期望台美能就此彼此學習。

針對訪台目的，史垂克蘭指出，4位訪團成員分別來自不同的4個州，與台灣有經濟、國防、貿易等領域的合作往來；而民主社會因重視人權、民權、女權、勞權、環境保護以及生育權等價值，女性最為受惠，若民主衰退，女性將首當其衝，若女性一起維持民主強健，女性即更加受惠。

克勞基特表示，「我們知道中共正對台灣步步進逼，所以我們來了」，支持台灣的不僅限於美國總統、副總統和美國眾議院前議長裴洛西（NancyPelosi）。

美國 議員

延伸閱讀

外媒爆「拜登兒子」曾替烏克蘭業者致函美國駐義大利大使 白宮回應了

中信證券輔導諾亞克科技登錄興櫃交易

影／文藻結盟美國奧勒岡州4所公立大學 陳其邁：雙方交流會愈頻繁

美國史上最久冤獄！非裔男子坐牢48年獲釋 將獲得逾2億和解金

相關新聞

罷樑案通過門檻曝光 須有7萬6979個基隆人投同意

中央選舉委員會今天表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，委員會議通過將於今年10月13日舉行投票，投票起、...

柯文哲政治獻金風波 端木正「覓保無著」改100萬、李文娟150萬交保

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風波，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書罪命會計師端木正200萬元交保、木可公關負責人李文娟1...

中共「威嚇利誘」施壓帛琉與台灣斷交 我外交部嚴正譴責

帛琉總統惠恕仁指控中國拿觀光當武器，施壓帛琉與台灣斷交。外交部今天指出，中國近年於太平洋區域透過威嚇利誘及經濟脅迫等各種...

京華城圖利案／柯文哲「若司法公平快傳訊我」

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內通過的京華城案，被控涉嫌圖利財團讓容積率暴增，台北市前副市長彭振聲涉嫌重大遭限制出境。柯...

京華城圖利案／游淑慧：柯文哲介入之深 絕非輕描淡寫

京華城案延燒，民眾黨主席柯文哲昨指出，他發現他只有蓋了兩、三個章，沒有再去過問。北市議會京華城專案小組召集人游淑慧指出，...

大孝大樓追徵7.8億 黨產會處分遭撤銷

行政院不當黨產委員會認定大孝大樓是不當取得財產，追徵七點八億元，國民黨提行政訴訟，一審敗訴後上訴，最高行政法院廢棄原判決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。