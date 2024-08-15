考試委員被提名人拒填問卷 民眾黨團嗆總統府帶頭違法

民眾黨立法院黨團今天表示，民眾黨團日前寄發問卷，評估考試委員被提名人適任性，總統府表明應待審查時程定案再答復，可見賴清德總統用憲法法庭當擋箭牌，考試委員被提名人躲在大法官後面，總統府帶頭違法、把重要人事提名視為兒戲，民眾黨團表達強烈抗議。

總統府發言人郭雅慧稍早表示，總統府副秘書長張惇涵邀集所有被提名人商議，全體被提名人一致認為，基於尊重這屆立法院三個黨團，還有司法院大法官憲法法庭審判程序，「應待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答覆。」

民眾黨立法院黨團發布聲明，總統府此番謬論，已經是目無法紀、踐踏法治，依據賴總統公布施行的「立法院職權行使法」，「立法院各黨團或未參加黨團之委員，得以書面要求被提名人答復與其資格及適任性有關之問題並提出相關之資料；被提名人之準備時間，不得少於10日。」

民眾黨團表示，立法院各黨團基於法律授權，得要求被提名人就相關問題進行答覆，並未規定三黨團都提問才需回覆。民眾黨團尊重其他黨團做法，但是考試委員被提名人竟然由總統府發布「尊重三個黨團，所以乾脆不回覆」的回應，還說是表達對立法院的尊重，簡直荒謬。

民眾黨團說明，憲法法庭7月19日作出的暫時處分，並未裁定「立法院職權行使法」第29-1條第2項停止適用，總統府竟然說不回覆問卷「是尊重司法院大法官憲法法庭審判程序」，令人不知道是上下都欠缺基本識讀能力，亦或根本是目無法紀。

民眾黨團表示，此舉更讓人民看到，賴總統是如何用憲法法庭當擋箭牌，考試委員被提名人可以躲在大法官後面，規避其應盡之責任，總統府帶頭違法、把國家重要人事提名視為兒戲，民眾黨團表達最強烈的抗議。

民眾黨團質疑，考試院正副院長及考試委員本應超越黨派，獨立行使職權，如今被提名人對於是否履行其義務，竟然完全聽命於賴總統的指示，並且由總統府統一代發聲明，如此態度顯然自我貶抑為「聽命於總統府之傳聲筒」，如何讓人民期待渠等未來真正能超然獨立。

民眾黨團說，自從賴總統把提名咨文送到立法院，民進黨團至今從未正式提案，要求舉行全院委員會展開審查。尤有甚者，民眾黨團一再呼籲延會，繼續就考試委員人事同意權等重要議案進行審議，民進黨團卻悍然拒絕，實在令人不解。

民眾黨團表示，針對考試院正副院長及考試委員人事案，民眾黨團仍將一本初衷進行實質審查，忠實履行憲政機關之法定職責，而被提名人聽從總統府指揮，拒絕回應民眾黨團所提問卷的行為，將會實質影響是否同意其具備出任考試委員的重要依據。