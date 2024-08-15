聽新聞
test
0:00 / 0:00
中選會明將通過罷免案 謝國樑提「1情況」可獲勝
基隆市長謝國樑罷免案二階段4萬3138連署人查對，基隆市選委會14日全部完成陳報中選會，中選會明開會審定是否通過成案，並公布投票日及相關作業時程。謝國樑今表示，尊重和配合中選會決定，只要讓更多人了解到，大家需要出來投這一票，他就可以獲得勝利。
市長謝國樑今天下午出席市議會市政討論空檔，針對明天中選會要開會審定罷免案，預估會通過成案，他被問到心情如何？他說，他們尊重跟配合中選會的決定，包括投票日期，他們會盡最大努力，現在更多的民眾已經了解到，需要出來投不同意票，但還是有很多人不知道。
謝國樑表示，他覺得這是一個教育的過程、宣導的過程，只要讓更多人了解到，大家需要出來投這一票，他覺得，他在未來這場選舉可以獲得勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言