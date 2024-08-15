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中選會明將通過罷免案 謝國樑提「1情況」可獲勝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天回應，尊重跟配合中選會的決定，只要讓更多人了解到，大家需要出來投這一票，他就可以獲得勝利。記者游明煌／攝影
謝國樑今天回應，尊重跟配合中選會的決定，只要讓更多人了解到，大家需要出來投這一票，他就可以獲得勝利。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑罷免案二階段4萬3138連署人查對，基隆市選委會14日全部完成陳報中選會，中選會明開會審定是否通過成案，並公布投票日及相關作業時程。謝國樑今表示，尊重和配合中選會決定，只要讓更多人了解到，大家需要出來投這一票，他就可以獲得勝利。

市長謝國樑今天下午出席市議會市政討論空檔，針對明天中選會要開會審定罷免案，預估會通過成案，他被問到心情如何？他說，他們尊重跟配合中選會的決定，包括投票日期，他們會盡最大努力，現在更多的民眾已經了解到，需要出來投不同意票，但還是有很多人不知道。

謝國樑表示，他覺得這是一個教育的過程、宣導的過程，只要讓更多人了解到，大家需要出來投這一票，他覺得，他在未來這場選舉可以獲得勝利。

中選會 基隆市選委會 罷免 謝國樑

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