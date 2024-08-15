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黨產會追徵「大孝大樓」7.8億元行政訴訟 國民黨逆轉勝訴

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黨產會追徵「大孝大樓」7.8億元行政訴訟 國民黨逆轉勝訴！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
大孝大樓改建後的新大樓外觀。圖／擷取自Google地圖
大孝大樓改建後的新大樓外觀。圖／擷取自Google地圖

行政院不當黨產委員會認定大孝大樓是國民黨不當取得的財產，追徵7.8億餘元，國民黨不服處分提行政訴訟，一審敗訴，國民黨上訴，最高行政法院廢棄原判決發回更審；台北高等行政法院審理今天宣判撤銷黨產會處分，判國民黨勝訴。可上訴。

黨產會依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，立案調查國民黨取得大孝大樓及其所坐落台北市南海段1小段84地號土地，經聽證會後，2019年5月14日認定國民黨借用中華民國民眾服務總社名義標購取得房、地，為不當取得的財產。

由於大孝大樓已滅失，黨產會處分追徵國民黨7億8275萬8715元，國民黨不服，提起行政訴訟，訴請撤銷原處分，由北高行駁回，國民黨提上訴。

最高行認為，涉及剝奪或限制人民財產權，應遵守法治國比例原則、正當法律程序，黨產條例除定義條款外，也應透過舉證責任轉換立法例，使政黨或附隨組織舉證其取得財產符合政黨本質與民主法治原則，才能保有財產。

最高行認為，黨產會於推定大孝大樓是不當黨產時，經公開聽證程序，參酌相關舉證，決定如何依黨產條例規定而為回復匡正措施，而政黨、附隨組織及其受託管理人應於該條例施行之日起1年內，主動向黨產會申報財產，申報義務人若有故意或重大過失隱匿、遺漏則財產可推定為不當黨產。

本件大孝大樓房地在黨產條例2016年8月10日公布前，已由國民黨讓售給光華投資公司，雖性質顯非政黨通常財產，但仍須國民黨有違背申報義務、或是以「無償」或「交易時顯不相當之對價」的方式取得才能推定為不當黨產。

最高行認為，本件房地是否違背申報義務，國民黨借用民眾服務總社名義出資以4億3400萬元標得大孝大樓房地價額是否屬顯不相當，未經原審依職權查明釐清。

台北高等行政法院重新審理調查後，認定國民黨並非以無償或顯不相當的對價取得大孝大樓，難以認定違反政黨本質或悖於民主法治原則，黨產會無法證明當初該房地是國民黨不當取得的財產，依黨產條例對國民黨追徵7億餘元的處分不合法，判決國民黨勝訴。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

國民黨 財產 黨產會

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