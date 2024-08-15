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卓榮泰稱對陸開友善之門 牛煦庭：別碰上政治又仇中

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照

行政院長卓榮泰昨天指出，兩岸友善的門已經打開了，希望兩岸未來仍可互動。不過國民黨立委牛煦庭認為，善意必須是彼此能夠感受，並且接受，才能降低衝突、甚至促進合作，絕不可僅是說說，碰上政治危機，又操作「仇中」來達成政治目的。

卓榮泰昨天接受專訪時說，政府對學位生來台就學、陸生納保等都展現善意，友善的門已經打開了，但希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而非軍機、軍艦及統戰人士。他說，只要陸客能來，台灣也願意讓團客過去，兩岸仍能積極互動。

牛煦庭說，卓榮泰雖然說「展現善意」，但實質條件和幾個月前並無二異；民進黨嘴巴上說希望可以交流，希望有陸生陸客，但碰上政治危機，卻總是以操作仇恨中共來凝聚共識，這樣的善意，對岸恐怕無法感受。

牛煦庭表示，朝野各黨都知道，兩岸交流能夠減緩衝突，但民進黨現在的行為就是「口惠而實不至」，這種說說而已的善意，兩岸僵局可能還會持續下去。

卓榮泰 牛煦庭 陸客

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