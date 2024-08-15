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出席總統府家庭日 賴清德呼籲全民「多生幾個」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統、副總統蕭美琴今天出席「總統府暨國家安全會議員工家庭日」活動。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統、副總統蕭美琴今天出席「總統府暨國家安全會議員工家庭日」活動。圖／取自賴清德臉書

賴清德總統、副總統蕭美琴今天出席「總統府暨國家安全會議員工家庭日」活動，賴總統表示，在前總統蔡英文「0到6歲國家一起養」的基礎下加碼，希望大家肯定政府，也要以具體行動回應，多生幾個，1個不算少、2個恰恰好、3個多麼好。

賴總統表示，很高興大家共聚一堂，更令人驚喜的是，現場3歲以下的小朋友有47位，這表示總統府的工作雖然繁重，但沒有影響「生產力」，相信社會對總統府未來推動的各項工作也一定會更有信心。

賴總統指出，蔡英文是我國史上對社會投資做最多的一任總統，她任內推動「0到6歲國家一起養」是前所未有，目的是要減輕年輕夫婦負擔。0到6歲的小朋友自己帶的話，政府每個月給予育兒津貼，第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎7000元。

談到政府托育補助，賴總統表示，0到2歲，過去公共化托育第一胎每個月是5500元，第二胎6500元，第三胎7500元。他上任後推動「0到6歲國家一起養2.0」，第一胎增加到7000元，第二胎8000元，第三胎9000元；如果是保母帶，本來第一胎是8500元、第二胎9500元、第三胎10500元，他上任後，第一胎提高到1萬3000元、第二胎1萬4000元、第三胎1萬5000元。

賴總統說，2到6歲若念公立幼兒園，家長1個月只要負擔1000元；非營利幼兒園1個月只負擔2000元；準公共化幼兒園1個月只負擔3000元，剩下都是政府出。他在蔡前總統「0到6歲國家一起養」的基礎下加碼，希望大家肯定政府，也要以具體行動回應，多生幾個，1個不算少、2個恰恰好、3個多麼好。

幼兒園 總統府 蔡英文

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