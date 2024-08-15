民眾黨團要求考委被提名人填問卷 總統府回應了

民眾黨立法院黨團8月1日發函請考試院正、副院長及考試委員被提名人填答問卷調查表，並於8月15日回覆。總統府發言人郭雅慧今天表示，經總統府副秘書長張惇涵邀集所有被提名人商議後，全體被提名人一致認為，基於「兩個尊重」，為一體尊重本屆立法院三個黨團，以及尊重司法院大法官憲法法庭審判程序，應待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。

郭雅慧表示，為使考試院第13屆、第14屆正、副院長及考試委員任期能在今年9月1日順利銜接，賴清德總統已於5月31日依法將考試院人事案咨請立法院行使同意權，總統府潘孟安秘書長也於6月13日偕同被提名人拜會立法院韓國瑜院長，爭取支持。全體被提名人一致認為，立法院作為人事同意權行使之憲政機關，被提名人應尊重立法院，對於立法院三個黨團更應予以一體尊重，將在審查時程經朝野協商確定後，給予各黨團一致尊重，依法填復問卷調查表。

郭雅慧說，由於民眾黨團所提問卷調查表，除了有關法定資格及適任性審查範圍的問題之外，亦詢問被提名人接受審查之資料提供、具結詢答、罰鍰等規範，有無侵犯其人格尊嚴、隱私權，並蒙受難以回復之重大損害等，已涉及立法院職權行使法違憲審查條文與憲法法庭暫時處分裁定內容文字，對此被提名人皆認為應尊重憲政體制運作，不只尊重立法權，也必須尊重司法權，如果答復這些提問，恐將涉入目前各機關的釋憲爭議。

郭雅慧強調，全體被提名人如能順利通過立法院人事同意權審查，都是國家憲政機關的重要成員，職司憲政考試職權。因此，被提名人皆深切體認，應恪遵憲政分際，尊重各黨團協商及憲政機關運作，依法接受立法院資格與適任性之專業審查。總統府期盼，總統提名的人選能早日獲得立法院審查通過，讓考試院發揮憲政功能，不負國人期望。