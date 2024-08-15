王定宇拿數位部類比柯文哲競總 白委嗆錯把馮京當馬涼

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風波，民眾黨立委張啓楷今天說，柯文哲競選總部租的是毛胚屋，從天花板、地板、牆壁、管線、燈具等，全部都是從無到有，民進黨立委錯把馮京當馬涼，錯把數位發展部拿來相提並論，立委的職務是充分監督政府，而不是只顧著監督在野黨。

民進黨立委王定宇昨天在臉書發文提及，柯文哲被揭露總統大選期間，涉及多筆可疑金流，現在又被爆競選總部天價裝潢，然而張啓楷在今年3月重批「數發部裝潢平均每坪2萬，根本是天價，不把人民的錢當錢。」

張啓楷透過聲明表示，很高興王定宇終於注意到數位發展部，浪費民脂民膏、天價租屋和裝潢等問題，但是他完全搞錯基礎和數據，數位部租辦公室是沿用以前的天花板等裝潢，而柯文哲競選總部租的是毛胚屋，從天花板、地板、牆壁、管線、燈具等，全部都是從無到有，王定宇根本就是亂算、亂灌水。

張啓楷批評，王定宇全以不實資訊，未經充分查證就見獵心喜、造謠抹黑，根本就是「錯把馮京當馬涼」。柯文哲競選總部的坪數，以契約租用坪數計算，實際確實為552坪，這是白紙黑字的數字。至於裝修費用，實際費用為1150萬元，並非外傳的1600多萬元。

張啓楷說，租用坪數通常包含公設和未裝潢空間，以數位發展部為例，裝潢費用若不扣除公共設施，例如走廊及樓梯間等，每坪約為2.09萬，但是減去公設空間42%，實際費用為3450萬，每坪約為3.6萬，這是計入未裝潢坪數、排除公設的數字，因此實際費用可能更高。

張啓楷說明，柯文哲競選總部的場地基礎，本來就與數位發展部不同，數位部在租用支出，就有附帶天花板、燈具、地板及消防，但是柯文哲租用時為毛胚屋，設備皆需花費經費，而且二樓設有攝影棚，一樓則有大型LED牆、電視、門外招牌及後續將場地復原，全部都在1150萬元報價內。

張啓楷表示，王定宇的比較基礎錯誤，而且刻意扭曲數字、錯誤比較，實際上民眾黨裝修的報價，遠比數位發展部的價格更低，因為包含更多非裝潢的事項，無法以錯誤標準來進行比較，立委的職務是充分監督政府，而不是只顧著監督在野黨， 甚至引用未查證的錯誤數字，運用媒體散布假消息，並非立委應有的品格與作為。